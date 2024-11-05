Новое устройство на основе обычной бумаги генерирует энергию из воздуха: как это возможно

Носимое устройство на основе бумаги будет обеспечивать постоянную высокоэффективную выработку энергии за счет улавливания влаги.

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Новое носимое портативное устройство от ученых из Университета Бингемтона может обеспечить непрерывную высокоэффективную генерацию электроэнергии прямо из воздуха. Об этом пишет ресурс Interesting Engineering.

Исследователи разработали новый метод извлечения влаги из воздуха и превращения этой воды в электричество. Носимое устройство на основе бумаги будет обеспечивать постоянную высокоэффективную выработку энергии за счет улавливания влаги. Генератор использует бактериальные споры в качестве "функциональной группы", которая расщепляет молекулы воды на положительные и отрицательные ионы.

Капилляры бумаги поглощают споры, создавая градиент с большим количеством положительных ионов наверху, чем внизу. Этот дисбаланс приводит к электрическому заряду. Добавление слоя бумаги Janus, которая является гидрофобной с одной стороны и гидрофильной с другой, улучшает впитывание влаги. Этот слой втягивает молекулы воды и удерживает их внутри устройства до тех пор, пока они не будут обработаны.

Исследование рассматривает генератор влажного электричества как революционное решение для маломощных датчиков, доставки лекарств или электростимуляции. Потенциальные улучшения и усовершенствования включают увеличение выходной мощности, разработку метода хранения энергии и его интеграцию с другими технологиями сбора энергии. Ученые также надеются уменьшить устройство до масштабов микроэлектромеханических систем (МЭМС).

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