В США создают новый материал для добычи "бесконечной энергии": над чем работают ученые

Американские аспиранты испытывают на прочность материалы, которые можно использовать для создания реакторов следующего поколения.

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В США три аспиранта по ядерной инженерии Техасского университета A&M и один недавний выпускник аспирантуры разрабатывают новый материал для ядерных реакторов, стремясь сделать их более совершенными и безопасными. Об этом говорится на официальном сайте университета.

В пресс-релизе говорится, что ядерные реакторы следующего поколения должны быть спроектированы и построены из инновационных, хорошо проверенных материалов. Для создания нового реакторного материала научные сотрудники Риджул Чаухан, Кеннет Купер, Чжихан Ху и Бенджамин Мехия Диас получили федеральное финансирование в рамках программы Rapid Turnaround Experiment (RTE).

Каждый исследователь фокусируется на определенном элементе устойчивости материала. К примеру, Бенджамин Мехия Диас разрабатывает новый двухэтапный метод облучения материала, чтобы более точно проверить, как он может образовывать небольшие пустоты и набухать.

"Понимание пустот позволяет нам понять, как изменяются свойства материалов: механические свойства, свойства излучения, термические свойства", — отметил ученый.

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Риджул Чаухан также работает над воздействием радиационных материалов. Он предлагает эффективный способ измерения того, как материалы разбухают при разных температурах из-за облучения. Благодаря его новому подходу образцы разной толщины могут использоваться для оценки нескольких условий одновременно.

"Разбухание — один из основных способов разрушения материалов внутри ядерного реактора, и крайне важно, чтобы мы изучили все эти материалы, прежде чем помещать их в реактор", — подчеркнул Риджул Чаухан.

В свою очередь Кеннет Купер исследует, как облучение и коррозия работают вместе, чтобы изменить металлические сплавы, которые могут быть использованы для строительства реакторов на расплавленной соли. Он рассматривает, как радиация может ускорить или замедлить процесс коррозии.

Чжихан Ху продолжит свои исследования HT9 — прочного сплава, который хорошо работает при высоких температурах и может использоваться в современных реакторах. Он ставит перед собой задачу более подробно оценить, насколько устойчив к облучению сплав HT9 при использовании в реакторной среде.

"Этот материал считается хорошим компонентом для использования в реакторе", — отметил аспирант.

Напомним, исследователи Королевского технологического института (RMIT) в сотрудничестве с Рижским техническим университетом в Латвии разработали способ получения статического электричества из движения и ветра, используя отходы полистирола.

Также сообщалось, что новое носимое портативное устройство от ученых из Университета Бингемтона может обеспечить непрерывную высокоэффективную генерацию электроэнергии прямо из воздуха.