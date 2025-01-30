Обладнання купив на eBay: 12-річний підліток досяг ядерного синтезу у себе вдома

Хлопець потрапив до Книги рекордів Гіннеса, але після цього до нього навідалось ФБР.

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Джексон Освальт з Мемфіса, штат Теннессі, США за кілька годин до свого 13-річчя зміг досягнути ядерного синтезу, роблячи все у своїй кімнаті. Про це повідомила Книга рекордів Гіннеса.

Джексон став наймолодшою людиною, яка здійснила ядерний синтез — це процес, який передбачає ізоляцію двох або більше атомних ядер, перед тим, як об'єднати їх під сильним тиском і теплом, щоб утворити одне або кілька атомних ядер і нейтронів. Кінцевим результатом є вивільнення або поглинання енергії, саме тому ця технологія часто асоціюється з джерелом живлення.

Для того, щоб зрозуміти, як це зробити, Джексон дивився відео з фізики на YouTube і досліджував матеріали, які йому знадобляться для завершення своєї спроби створити джерело енергії.

Джексон зробив покупки на eBay і знайшов матеріали, необхідні для першого кроку свого плану – "демонстраційного термоядерного реактора", який створює плазму, але не досягає термоядерного синтезу.

Джексон Освальт Фото: Книга рекордів Гіннеса

Він приніс пристрій на шкільний науковий ярмарок, закінчивши його напередодні ввечері, і хоча він шокував аудиторію, Джексон знав, що для досягнення свого остаточного бачення потрібно ще попрацювати.

Його ремонт включав відновлення вакуумної камери, придбання турбомолекулярного насоса на eBay, ремонт розплавленої внутрішньої решітки з танталу і пошук дейтерію для палива.

Після цих модифікацій – і близько року випробувань – Джексон успішно здійснив термоядерний синтез. Оскільки Джексон здійснив термоядерний синтез о 13:30, всього за дві години до свого народження о 15:38, технічно йому було 12 років, і тому він також отримав титул Книги рекордів Гіннеса за свою роботу.

До підлітка прийшла ФБР

Однієї суботи Джексона розбудили двоє агентів ФБР, які обшукали його будинок з лічильником Гейгера, щоб переконатися, що в ньому не було виявлено радіації від експериментів Джексона.

"На щастя, я залишився вільною людиною", — сказав підліток.

Після того, як про досягнення Джексона заговорили в новинах, його почали запрошувати на екскурсії до енергетичних стартапів по всій країні, і він навіть відвідав електростанцію з розщеплення, щоб побачити технологію в дії.

Сьогодні він працює над обладнанням для дослідницьких лабораторій, а також над іншими новими роботами, пов'язаними зі штучним інтелектом.

Нагадаємо, фізики розгадали таємницю ядерного синтезу.

Фокус також писав про те, що термоядерний синтез подарує безмежну чисту енергію.