Оборудование купил на eBay: 12-летний подросток достиг ядерного синтеза у себя дома

Парень попал в Книгу рекордов Гиннеса, но после этого к нему наведалось ФБР.

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Джексон Освальт из Мемфиса, штат Теннесси, США за несколько часов до своего 13-летия смог достичь ядерного синтеза, делая все в своей комнате. Об этом сообщила Книга рекордов Гиннеса.

Джексон стал самым молодым человеком, который осуществил ядерный синтез — это процесс, который предполагает изоляцию двух или более атомных ядер, перед тем, как объединить их под сильным давлением и теплом, чтобы образовать одно или несколько атомных ядер и нейтронов. Конечным результатом является высвобождение или поглощение энергии, поэтому эта технология часто ассоциируется с источником питания.

Для того, чтобы понять, как это сделать, Джексон смотрел видео по физике на YouTube и исследовал материалы, которые ему понадобятся для завершения своей попытки создать источник энергии.

Джексон сделал покупки на eBay и нашел материалы, необходимые для первого шага своего плана — "демонстрационного термоядерного реактора", который создает плазму, но не достигает термоядерного синтеза.

Джексон Освальт Фото: Книга рекордів Гіннеса

Он принес устройство на школьную научную ярмарку, закончив его накануне вечером, и хотя он шокировал аудиторию, Джексон знал, что для достижения своего окончательного видения нужно еще поработать.

Его ремонт включал восстановление вакуумной камеры, приобретение турбомолекулярного насоса на eBay, ремонт расплавленной внутренней решетки из тантала и поиск дейтерия для топлива.

После этих модификаций — и около года испытаний — Джексон успешно осуществил термоядерный синтез. Поскольку Джексон осуществил термоядерный синтез в 13:30, всего за два часа до своего рождения в 15:38, технически ему было 12 лет, и поэтому он также получил титул Книги рекордов Гиннеса за свою работу.

К подростку пришла ФБР

В одну из суббот Джексона разбудили двое агентов ФБР, которые обыскали его дом со счетчиком Гейгера, чтобы убедиться, что в нем не было обнаружено радиации от экспериментов Джексона.

"К счастью, я остался свободным человеком", — сказал подросток.

После того, как о достижениях Джексона заговорили в новостях, его начали приглашать на экскурсии в энергетические стартапы по всей стране, и он даже посетил электростанцию по расщеплению, чтобы увидеть технологию в действии.

Сегодня он работает над оборудованием для исследовательских лабораторий, а также над другими новыми работами, связанными с искусственным интеллектом.

Напомним, физики разгадали тайну ядерного синтеза.

Фокус также писал о том, что термоядерный синтез подарит безграничную чистую энергию.