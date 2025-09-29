Симулятор войны на базе искусственного интеллекта: в Украине представили систему WARG

Компания Corvus Intelligence представила на IT Arena 2025 систему военной симуляции WARG, работающую на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Related video

Для работы WARG использует большие языковые модели (LLM). Среди основных задач системы — генерация динамических сценариев, поддержка принятия решений, обучение и анализ стратегий в операциях в разных доменах (multi-domain operations), пишет портал dev.ua.

По словам разработчиков, WARG решает ряд проблем, присущих традиционным военным симуляторам. В частности, речь идет о неинтуитивном пользовательском интерфейсе, ограниченности сценариев, отсутствии обратной связи в режиме реального времени, а также необходимости привлечения специалистов, которым требуется дополнительное время для определения сценария и его отыгрыша.

В свою очередь система WARG генерирует сценарии с помощью WARG, тогда как эксперты привлекаются только на этапе проверки или утверждения. Таким образом процесс становится гораздо более продуктивным, чем когда эксперты полностью вовлечены в создание каждого сценария.

Важно

Искусственный интеллект в 400 раз обошел военных в планировании атак: однако есть нюанс

Создатели WARG отмечают, что ИИ позволяет инкорпорировать данные из социальных сетей, документы и другую новую информацию непосредственно в систему, что значительно облегчает адаптацию к изменениям. К примеру, можно использовать Telegram для сбора знаний.

Corvus Intelligence уже продемонстрировала свою разработку представителям НАТО на одной из оборонных выставок в Европе. Сейчас компания работает над соответствием продукта требованиям Альянса.

Напомним, украинская компания NORDA Dynamic разрабатывает автономные системы управления дронами, способные работать без GPS, традиционных каналов связи, а также в условиях интенсивной РЭБ.

Фокус также сообщал, что "Аэроразведка" и компания Cossack Labs представили систему UA DroneID, которая позволяет четко определять "свой-чужой", уменьшая риск сбивания собственных дронов.