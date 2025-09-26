Делают дроны невразилимы к РЭБ: как работают устройства Underdog и StableLink (фото)

Украинская компания NORDA Dynamic разрабатывает автономные системы управления дронами, способные работать без GPS, традиционных каналов связи, а также в условиях интенсивной радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Флагманским продуктом NORDA Dynamic является универсальный модуль автономности Underdog. По данным разработчиков, сегодня это самая распространенная система для наведения дронов на фронте, сообщает The Defender.

Дрон с модулем автономности Underdog с модулем автономности

Еще одной разработкой компании стала система StableLink для стабилизации положения дрона по азимуту и высоте. Ее задача — обеспечивать точное управление БПЛА даже в условиях активного подавления и полного отсутствия сигнала GPS. Это решение также уже работает на поле боя, в частности в автономных миссиях ретрансляции и минирования.

Модуль автономности Underdog и система стабилизации StableLink

"Мы были одними из первых в мире, кто масштабировал модули автономности до десятков тысяч боевых применений в современной войне, и теперь мы готовы к следующему этапу", — сказал Назар Бигун, соучредитель и генеральный директор NORDA Dynamics.

На данный момент разработчики привлекли инвестиции в размере 1 миллиона долларов. Ведущим инвестором выступила шведская инвестиционная компания Varangians. В раунде также приняли участие украинский фонд Angel One, американо-украинская фирма MITS Capital, синдикат бизнес-ангелов United Angels Network и американский Unpopular VC.

"Компания решает одну из ключевых проблем на поле боя и имеет команду и опыт для продолжения разработки инновационных решений", — отметил гендиректор Varangians Пар Лагер.

Напомним, украинский стартап Swarmer, который разрабатывает решения на основе искусственного интеллекта для автономности дронов, привлек 15 млн долларов от американских инвесторов.

Фокус также сообщал, что "Аэроразведка" и Cossack Labs представили систему UA DroneID, которая позволяет четко определять "свой-чужой", уменьшая риск "дружественного огня".