Вытесняет GPS: Китай внедряет по всему миру собственную навигационную систему Beidou

В Китае объявили о намерении ускорить глобальное внедрение своей спутниковой навигационной системы BeiDou, которая является альтернативой американской системе глобального позиционирования (GPS) и уже доминирует на внутреннем рынке.

Китайский вице-премьер Дин Сюэсян заявил на четвёртом Международном саммите по вопросам применения системы BeiDou, что Пекин "расширяет круг своих международных друзей". Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).

В настоящее время BeiDou занимает более 70% внутреннего потребительского рынка Китая. Ожидается, что к 2028 году количество новых терминалов и устройств, совместимых с этой технологией, превысит 400 миллионов единиц.

Львиная доля применения BeiDou в Китае приходится на смартфоны. Согласно официальным данным, в 2024 году внутренние поставки смартфонов в КНР достигли 294 миллиона единиц, из которых почти 98% поддерживают китайскую альтернативу GPS.

В ходе саммита Дин Сюэсян призвал к более широкому международному внедрению BeiDou. В частности речь шла о создании центров сотрудничества и демонстрационных проектов в таких сферах, как предотвращение и ликвидация последствий стихийных бедствий, точное земледелие и общественная безопасность.

Вице-премьер также говорил об усилении многостороннего и двустороннего сотрудничества, ускорении совместимости и взаимодействия спутниковых навигационных систем и укреплении международной координации под эгидой ООН.

