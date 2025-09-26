Витісняє GPS: Китай впроваджує по всьому світу власну навігаційну систему Beidou

В Китаї оголосили про намір прискорити глобальне впровадження своєї супутникової навігаційної системи BeiDou, яка є альтернативою американській системі глобального позиціонування (GPS) і вже домінує на внутрішньому ринку.

Related video

Китайський віцепрем'єр Дін Сюесян заявив на четвертому Міжнародному саміті з питань застосування системи BeiDou, що Пекін "розширює коло своїх міжнародних друзів". Про це пише газета South China Morning Post (SCMP).

Наразі BeiDou займає понад 70% внутрішнього споживчого ринку Китаю. Очікується, що до 2028 року кількість нових терміналів і пристроїв, сумісних з цією технологією, перевищить 400 мільйонів одиниць.

Левова частка застосування BeiDou в Китаї припадає на смартфони. Згідно з офіційними даними, у 2024 році внутрішні поставки смартфонів в КНР досягли 294 мільйони одиниць, з яких майже 98% підтримують китайську альтернативу GPS.

Важливо

Новий російський дрон V2U тепер неможливо придушити: експерт назвав причину (фото)

В ході саміту Дін Сюесян закликав до ширшого міжнародного впровадження BeiDou. Зокрема йшлося про створення центрів співпраці та демонстраційних проектів у таких сферах, як запобігання та ліквідація наслідків стихійних лих, точне землеробство та громадська безпека.

Віцепрем'єр також говорив про посилення багатостороннього та двостороннього співробітництва, прискорення сумісності та взаємодії супутникових навігаційних систем та зміцнення міжнародної координації під егідою ООН.

Нагадаємо, вчені з Великої Британії розробили інструмент штучного інтелекту, який точно визначає місцезнаходження пристрою навіть у густонаселених міських районах, де супутникові сигнали часто зникають.

Фокус також повідомляв, що США випробують на військовому космічному літаку X-37B потенційну альтернативу GPS, яка використовує для навігації квантовий інерційний датчик.