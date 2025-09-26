Роблять дрони невразилими до РЕБ: як працюють пристрої Underdog та StableLink (фото)

Українська компанія NORDA Dynamic розробляє автономні системи керування дронами, здатні працювати без GPS, традиційних каналів зв'язку, а також в умовах інтенсивної радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Related video

Флагманським продуктом NORDA Dynamic є універсальний модуль автономності Underdog. За даними розробників, сьогодні це найпоширеніша система для наведення дронів на фронті, повідомляє The Defender.

Дрон з модулем автономності Underdog

Ще одною розробкою компанії стала система StableLink для стабілізації положення дрона за азимутом і висотою. Її задача — забезпечувати точне керування БПЛА навіть за умов активного придушення та повної відсутності сигналу GPS. Це рішення також вже працює на полі бою, зокрема у автономних місіях ретрансляції та мінування.

Модуль автономності Underdog та система стабілізації StableLink

"Ми були одними з перших у світі, хто масштабував модулі автономності до десятків тисяч бойових застосувань у сучасній війні, і тепер ми готові до наступного етапу", – сказав Назар Бігун, співзасновник і генеральний директор NORDA Dynamics.

Важливо

Витісняє GPS: Китай впроваджує по всьому світу власну навігаційну систему Beidou

Наразі розробники залучили інвестиції в розмірі 1 мільйона доларів. Провідним інвестором виступила шведська інвестиційна компанія Varangians. У раунді також взяли участь український фонд Angel One, американо-українська фірма MITS Capital, синдикат бізнес-ангелів United Angels Network та американський Unpopular VC.

"Компанія вирішує одну з ключових проблем на полі бою та має команду та досвід для продовження розробки інноваційних рішень", — зазначив гендиректор Varangians Пар Лагер.

Нагадаємо, український стартап Swarmer, який розробляє рішення на основі штучного інтелекту для автономності дронів, залучив 15 млн доларів від американських інвесторів.

Фокус також повідомляв, що "Аеророзвідка" та Cossack Labs представили систему UA DroneID, яка дозволяє чітко визначати "свій-чужий", зменшуючи ризик "дружнього вогню".