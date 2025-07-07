Кожна бригада буде отримувати гроші на "шопінг": в Україні запустили "маркетплейс зброї"

7 липня запрацювала нова цифрова система DOT-Chain Defence, яка має спростити й прискорити постачання озброєння для Сил оборони. Як пояснив міністр оборони Рустем Умєров, це — своєрідний "маркетплейс зброї".

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Для пілотного запуску обрали 10 бригад-учасниць ЗСУ і виділили мільярд гривень. Як відомо з публікації голови Міноборони, ці гроші військові зможуть витратити на замовлення FPV-дронів для фронту. Згодом можна буде придбати й іншу зброю — більше видів БпЛА, засоби РЕБ і роботизовані комплекси.

"Кожна військова частина матиме можливість обирати саме те, що потрібно їй для виконання завдань. Водночас Агенція оборонних закупівель забезпечуватиме фінансування і доставлення без зайвої бюрократії. Тепер постачання відбуватиметься не за місяці, а за кілька тижнів", — підкреслив Умєров.

Він запевнив, що DOT-Chain Defence — це прозора, конкурентна і повністю цифровізована система. Її розробили на основі моделі постачання харчів для Сил оборони, яка вже довела свою ефективність.

"Маркетплейс зброї" працюватиме так:

Воїни самостійно обирають потрібні їм засоби, бронюють їх і замовляють. Водночас вони бачать строки постачань, можуть залишати відгуки та отримують швидкі відповіді.

Виробники отримують зрозумілий механізм співпраці з державою та Силами оборони, а також прямий зворотний зв’язок від захисників.

Держава бачить реальні потреби передової. На основі цих даних вона може ухвалювати рішення, підтримувати розвиток військово-промислового комплексу та впровадження інновацій.

"Ми створюємо нову модель постачання зброї для наших захисників – гнучку, прозору та швидку", — додав міністр, подякувавши усім причетним до створення і запуску системи.

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін у коментарі "Еспресо" пояснив, що DOT-Chain Defence — це ще й значно більш захищена система.

"Кожна бригада буде отримувати від Агенції оборонних закупівель кошти для замовлення безпілотників. Поки що йдеться про безпілотники, насправді — це пілотна історія у системі", — розповів він.

Розмір виплат визначатимуть Міноборони та Генштаб ЗСУ, враховуючи індивідуальні потреби кожної бригади. Після цього бригади визначатимуть відповідальних осіб, які працюватимуть з DOT-Chain Defence через особистий кабінет. Скористатись новою системою можна буде лише через такий кабінет, реєстрація й закупівля дронів не буде доступна будь-кому.

"Там буде все захищено, всі будуть перевірятися. Йдеться про, ясна річ, лише кодифіковані зразки зброї. У пілотному запуску візьмуть участь 10 бригад ЗСУ. Поки що не розголошуємо які саме бригади", — зауважив Лазуткін.

Він додав, що надалі платформа буде зростати й розширюватись, а поки триває тестовий період.

Нагадаємо, про створення DOT-Chain Defence міністр оборони Рустем Умєров заявив 27 червня. Він пояснював, що минулого року було багато звернень від бригад щодо фінансування на закупівлю БпЛА напряму. Тепер на це щомісяця виділяють 2,5 млрд гривень.

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