Каждая бригада будет получать деньги на "шопинг": в Украине запустили "маркетплейс оружия"

7 июля заработала новая цифровая система DOT-Chain Defence, которая должна упростить и ускорить поставки вооружения для Сил обороны. Как пояснил министр обороны Рустем Умеров, это — своеобразный "маркетплейс оружия".

Related video

Для пилотного запуска выбрали 10 бригад-участниц ВСУ и выделили миллиард гривен. Как известно из публикации главы Минобороны, эти деньги военные смогут потратить на заказ FPV-дронов для фронта. Впоследствии можно будет приобрести и другое оружие — больше видов БПЛА, средства РЭБ и роботизированные комплексы.

"Каждая воинская часть будет иметь возможность выбирать именно то, что нужно ей для выполнения задач. В то же время Агентство оборонных закупок будет обеспечивать финансирование и доставку без лишней бюрократии. Теперь поставки будут происходить не за месяцы, а за несколько недель", — подчеркнул Умеров.

Он заверил, что DOT-Chain Defence — это прозрачная, конкурентная и полностью цифровизированная система. Ее разработали на основе модели поставки продовольствия для Сил обороны, которая уже доказала свою эффективность.

"Маркетплейс оружия" будет работать так:

Воины самостоятельно выбирают нужные им средства, бронируют их и заказывают. При этом они видят сроки поставок, могут оставлять отзывы и получают быстрые ответы.

Производители получают понятный механизм сотрудничества с государством и Силами обороны, а также прямую обратную связь от защитников.

Государство видит реальные потребности передовой. На основе этих данных оно может принимать решения, поддерживать развитие военно-промышленного комплекса и внедрение инноваций.

"Мы создаем новую модель поставки оружия для наших защитников — гибкую, прозрачную и быструю", — добавил министр, поблагодарив всех причастных к созданию и запуску системы.

Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин в комментарии "Еспресо" объяснил, что DOT-Chain Defence — это еще и значительно более защищенная система.

"Каждая бригада будет получать от Агентства оборонных закупок средства для заказа беспилотников. Пока речь идет о беспилотниках, на самом деле — это пилотная история в системе", — рассказал он.

Размер выплат будут определять Минобороны и Генштаб ВСУ, учитывая индивидуальные потребности каждой бригады. После этого бригады будут определять ответственных лиц, которые будут работать с DOT-Chain Defence через личный кабинет. Воспользоваться новой системой можно будет только через такой кабинет, регистрация и закупка дронов не будет доступна любому.

"Там будет все защищено, все будут проверяться. Речь идет о, конечно, только кодифицированных образцах оружия. В пилотном запуске примут участие 10 бригад ВСУ. Пока не разглашаем какие именно бригады", — отметил Лазуткин.

Он добавил, что в дальнейшем платформа будет расти и расширяться, а пока продолжается тестовый период.

Напомним, о создании DOT-Chain Defence министр обороны Рустем Умеров заявил 27 июня. Он объяснял, что в прошлом году было много обращений от бригад относительно финансирования на закупку БПЛА напрямую. Теперь на это ежемесячно выделяют 2,5 млрд гривен.

Аналитики DeepState проинформировали, что ВС РФ оккупировали село Лобково и продвинулись вблизи села Степное в Запорожской области. Однако украинское командование заявило, что на этих участках не фиксировали даже штурмов.