4 млн украинских "птичек" в год: для бригад создают "маркетплейс" с дронами, — Умеров

Отечественные производители достигли возможности производить более 4 миллионов дронов в год, и именно столько БПЛА в этом году поставят на фронт. Министр обороны Рустем Умеров заявил, что в Украине услышали предложения военных и теперь запускают DOT Chain Defence.

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Бюрократические процедуры вокруг поставки беспилотников на фронт значительно сокращаются. По состоянию на конец июня, как 27 июня передал корреспондент "Телеграфа" с брифинга главы Минобороны, на передовую уже поступили до 1,5 миллиона дронов.

Умеров рассказал, что в прошлом году было много обращений от бригад, чтобы им выделяли финансирование на закупку БПЛА напрямую. Этот вопрос проработали с Кабмином, и сейчас ежемесячно на бригады выделяют 2,5 миллиарда гривен. На эти деньги военные могут закупать дроны.

"Сейчас с нашим департаментом финансов анализируем и видим, что не все бригады эти средства тратят. Кто-то потом из комбригов говорит: "Господин министр, у меня некому закупать", у кого-то закупщики боятся тратить, кто-то не умеет", — отметил министр.

Он сообщил, что поэтому Агентство оборонных закупок вводит DOT Chain Defence.

"Он будет работать просто. Бригады видят "маркетплейс" дронов — каждая бригада заказывает то, что ей нужно, а АОЗ это оплачивает", — пояснил Умеров.

Глава Минобороны подчеркнул, что таким образом бригады получают необходимое в десятки раз быстрее, а бюрократии становится меньше.

"Это масштабирование — один из ключевых факторов, позволяющих наращивать дальнобойные и фронтовые возможности и создавать запас мощностей на будущее", — добавил он.

Напомним, в Верховной Раде предлагают ввести программу поддержки украинских производителей оружия — Defence City. Пакет соответствующих законопроектов зарегистрировали председатель налогового комитета Даниил Гетманцев и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

18 июня в Минобороны заявили, что внедряют систему выплат за инновационные изобретения военных в интересах фронта. В структуре министерства для этого создадут специализированное Управление по вопросам интеллектуальной собственности.