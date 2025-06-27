4 млн українських "пташок" на рік: для бригад створюють "маркетплейс" з дронами, — Умєров

Вітчизняні виробники досягли можливості виготовляти понад 4 мільйони дронів на рік, і саме стільки БПЛА цього року поставлять на фронт. Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що в Україні почули пропозиції військових і тепер запускають DOT Chain Defence.

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Бюрократичні процедури навколо постачання безпілотників на фронт значно скорочуються. Станом на кінець червня, як 27 червня передав кореспондент "Телеграфа" з брифінгу голови Міноборони, на передову вже поступили до 1,5 мільйона дронів.

Умєров розповів, що минулого року було багато звернень від бригад, щоб їм виділяли фінансування на закупівлю БПЛА напряму. Це питання пропрацювали з Кабміном, і нині щомісяця на бригади виділяють 2,5 мільярда гривень. На ці гроші військові можуть закуповувати дрони.

"Зараз з нашим департаментом фінансів аналізуємо і бачимо, що не всі бригади ці кошти витрачають. Хтось потім з комбригів каже: "Пане міністре, у мене нема кому закупати", у когось закупівельники бояться витрачати, хтось не вміє", — зазначив міністр.

Він повідомив, що тому Агенція оборонних закупівель запроваджує DOT Chain Defence.

"Він буде працювати просто. Бригади бачать "маркетплейс" дронів — кожна бригада замовляє те що їй потрібно, а АОЗ це оплачує", — пояснив Умєров.

Голова Міноборони підкреслив, що таким чином бригади отримують необхідне в десятки разів швидше, а бюрократії стає менше.

"Це масштабування — один із ключових факторів, що дають можливість нарощувати далекобійні й фронтові можливості та створювати запас потужностей на майбутнє", — додав він.

Нагадаємо, у Верховній Раді пропонують запровадити програму підтримки українських виробників зброї — Defence City. Пакет відповідних законопроєктів зареєстрували голова податкового комітету Данило Гетманцев та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

18 червня у Міноборони заявили, що впроваджують систему виплат за інноваційні винаходи військових в інтересах фронту. У структурі міністерства для цього створять спеціалізоване Управління з питань інтелектуальної власності.