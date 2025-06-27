Рада хоче запровадити режим Defence City для посилення оборони: про що мова (інфографіка)

У Верховній Раді пропонують запровадити програму підтримки українських виробників зброї — Defence City. Вона передбачає спеціальний правовий режим для підприємств оборонно-промислового комплексу.

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Пакет законопроєктів зареєстрували у Верховній Раді голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 24 червня. Гетманцев у своєму Telegram-каналі опублікував пояснення щодо можливостей, які надає Defence City.

Що передбачає програма Defence City

В межах програми буде створено перелік підприємств-резидентів Defence City — його вестиме Міністерство оборони України.

Резиденти Defence City отримають до 1 січня 2036 року податкові пільги. Програма звільняє від:

податку на прибуток за умови реінвестування;

земельного податку;

податку на нерухомість;

екологічного податку.

Крім того, для підприємств оборонно-промислового комплексу залишаться всі чинні податкові преференції, зокрема пільги з ПДВ, прискорена амортизація, пільги для релокованих підприємств тощо.

Додатково для резидентів Defence City буде спрощено митні процедури та отримання дозволу на експорт технологій військового призначення. Також підприємства-учасники програми отримають підтримку в релокації та додаткові гарантії захисту в межах кримінального процесу, зокрема на застосування щодо них заходів кримінально-процесуального характеру діятиме мораторій до втрати статусу резидента. Ще одним додатковим стимулом будуть особливості валютного нагляду та валютних операцій.

Також програма передбачає захист інформації про виробників зброї.

Резиденти Defence City отримають податкові пільги Фото: Telegram / Данило Гетманцев

Народний депутат України від "Слуги народу", член комітету з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський у своєму Telegram-каналі пояснив, що Верховна Рада зробить перший крок до ухвалення законопроєктів щодо Defence City за 2 тижні.

"Постараємося пройти настільки швидко, щоб у серпні все вже могло працювати за новими правилами", — написав депутат.

Він зазначив, що програма підтримки оборонної промисловості особливо необхідна на тлі ситуації в Дніпропетровській області.

Нардеп Бужанський розповів про програму підтримки прифронтових регіонів Defence City Фото: скриншот

Для реалізації програми Defence City Рада повинна внести зміни до Податкового, Митного, Бюджетного, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів.

Ситуація в прифронтових регіонах України

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