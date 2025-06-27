Рада хочет ввести режим Defence City для усиления обороны: о чем речь (инфографика)

В Верховной Раде предлагают ввести программу поддержки украинских производителей оружия — Defence City. Она предусматривает специальный правовой режим для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

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Пакет законопроектов зарегистрировали в Верховной Раде председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 24 июня. Гетманцев в своем Telegram-канале опубликовал объяснения относительно возможностей, которые предоставляет Defence City.

Что предусматривает программа Defence City

В рамках программы будет создан перечень предприятий-резидентов Defence City — его будет вести Министерство обороны Украины.

Резиденты Defence City получат до 1 января 2036 года налоговые льготы. Программа освобождает от:

налога на прибыль при условии реинвестирования;

земельного налога;

налога на недвижимость;

экологического налога.

Кроме того, для предприятий оборонно-промышленного комплекса останутся все действующие налоговые преференции, в частности льготы по НДС, ускоренная амортизация, льготы для релокированных предприятий и тому подобное.

Дополнительно для резидентов Defence City будут упрощены таможенные процедуры и получение разрешения на экспорт технологий военного назначения. Также предприятия-участники программы получат поддержку в релокации и дополнительные гарантии защиты в рамках уголовного процесса, в частности на применение в отношении них мер уголовно-процессуального характера будет действовать мораторий до потери статуса резидента. Еще одним дополнительным стимулом будут особенности валютного надзора и валютных операций.

Также программа предусматривает защиту информации о производителях оружия.

Резиденты Defence City получат налоговые льготы Фото: Telegram / Даниил Гетманцев

Народный депутат Украины от "Слуги народа", член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский в своем Telegram-канале объяснил, что Верховная Рада сделает первый шаг к принятию законопроектов по Defence City через 2 недели.

"Постараемся пройти настолько быстро, чтобы в августе все уже могло работать по новым правилам", — написал депутат.

Он отметил, что программа поддержки оборонной промышленности особенно необходима на фоне ситуации в Днепропетровской области.

Нардеп Бужанский рассказал о программе поддержки прифронтовых регионов Defence City Фото: скриншот

Для реализации программы Defence City Рада должна внести изменения в Налоговый, Таможенный, Бюджетный, Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы.

Ситуация в прифронтовых регионах Украины

Аналитики DeepState 26 июня рассказали о ситуации на западе Донетчины возле границы с Днепропетровщиной. По данным проекта, россияне захватили ряд населенных пунктов и продвинулись ближе к админгранице.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский 26 июня заявил, что украинские защитники остановили наступление войск РФ в приграничных районах Сумской области. По оценкам главкома ВСУ, волна летнего наступления врага захлебывается.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 6 июня сообщал, что боеприпасы российских РСЗО долетают до Харькова. Чиновник рассказал, что оккупанты обстреляли областной центр из системы "Торнадо", а также ударили двумя КАБами и ракетой.