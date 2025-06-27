Рада хочет ввести режим Defence City для усиления обороны: о чем речь (инфографика)
В Верховной Раде предлагают ввести программу поддержки украинских производителей оружия — Defence City. Она предусматривает специальный правовой режим для предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Пакет законопроектов зарегистрировали в Верховной Раде председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 24 июня. Гетманцев в своем Telegram-канале опубликовал объяснения относительно возможностей, которые предоставляет Defence City.
Что предусматривает программа Defence City
В рамках программы будет создан перечень предприятий-резидентов Defence City — его будет вести Министерство обороны Украины.
Резиденты Defence City получат до 1 января 2036 года налоговые льготы. Программа освобождает от:
- налога на прибыль при условии реинвестирования;
- земельного налога;
- налога на недвижимость;
- экологического налога.
Кроме того, для предприятий оборонно-промышленного комплекса останутся все действующие налоговые преференции, в частности льготы по НДС, ускоренная амортизация, льготы для релокированных предприятий и тому подобное.
Дополнительно для резидентов Defence City будут упрощены таможенные процедуры и получение разрешения на экспорт технологий военного назначения. Также предприятия-участники программы получат поддержку в релокации и дополнительные гарантии защиты в рамках уголовного процесса, в частности на применение в отношении них мер уголовно-процессуального характера будет действовать мораторий до потери статуса резидента. Еще одним дополнительным стимулом будут особенности валютного надзора и валютных операций.
Также программа предусматривает защиту информации о производителях оружия.
Народный депутат Украины от "Слуги народа", член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский в своем Telegram-канале объяснил, что Верховная Рада сделает первый шаг к принятию законопроектов по Defence City через 2 недели.
"Постараемся пройти настолько быстро, чтобы в августе все уже могло работать по новым правилам", — написал депутат.
Он отметил, что программа поддержки оборонной промышленности особенно необходима на фоне ситуации в Днепропетровской области.
Для реализации программы Defence City Рада должна внести изменения в Налоговый, Таможенный, Бюджетный, Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы.
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