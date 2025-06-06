РСЗО долетает до Харькова: ВС РФ обстреляли город из системы "Торнадо"

Российская армия обстреляла Харьков вечером 6 июня. Впервые за долгое время по городу нанесли удар из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С".

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Под ударом оказался Киевский район Харькова, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Предварительно, в течение часа армия РФ ударила по городу ракетой, двумя КАБ и РСЗО "Торнадо-С". Информация о пострадавших не поступала", — рассказал чиновник.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщал об ударе ракетами и авиабомбами.

Мониторинговые каналы писали об угрозе обстрела из РСЗО для северной части области и пригорода Харькова в 19:53. Снаряды РСЗО "Торнадо-С" всегда долетали до города, сообщили паблики.

Известен также случай 24 сентября, когда около 3:50 оккупанты ударили из "Торнадо-С" по открытой территории Киевского района. До этого РСЗО применяли для обстрелов Харькова в 2022 году.

Напомним, ночью с 4 на 5 июня оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову и повредили жилые многоэтажки в Слободском районе.

Фокус уже писал об увеличении дальности полета управляемых авиабомб на 15-35 километров. Теперь угроза появилась не только для Харькова, но и для общин на юге области.