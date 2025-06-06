РСЗВ долітає до Харкова: ЗС РФ обстріляли місто із системи "Торнадо"

Російська армія обстріляла Харків увечері 6 червня. Уперше за довгий час по місту завдали удару з реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С".

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Під ударом опинився Київський район Харкова, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Попередньо, протягом години армія РФ вдарила по місту ракетою, двома КАБ і РСЗВ "Торнадо-С". Інформація про постраждалих не надходила", — розповів чиновник.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомляв про удар ракетами та авіабомбами.

Моніторингові канали писали про загрозу обстрілу з РСЗВ для північної частини області та передмістя Харкова о 19:53. Снаряди РСЗВ "Торнадо-С" завжди долітали до міста, повідомили пабліки.

Відомий також випадок 24 вересня, коли близько 3:50 окупанти вдарили з "Торнадо-С" по відкритій території Київського району. До цього РСЗВ застосовували для обстрілів Харкова у 2022 році.

Нагадаємо, вночі з 4 на 5 червня окупанти завдали ракетного удару по Харкову і пошкодили житлові багатоповерхівки в Слобідському районі.

Фокус уже писав про збільшення дальності польоту керованих авіабомб на 15-35 кілометрів. Тепер загроза з'явилася не тільки для Харкова, а й для громад на півдні області.