В Україні впроваджують виплати за інноваційні винаходи у сфері оборони

Міністерство оборони України ініціювало створення повноцінної системи матеріального стимулювання військовослужбовців за впровадження власних інноваційних розробок в інтересах фронту.

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Відповідний проєкт постанови Кабінету Міністрів України вже розроблено, він визначає порядок і розміри грошової винагороди для військових, чиї винаходи впроваджуються у військову практику. Про це 18 червня повідомила пресслужба Міноборони України.

Як зазначає відомство, нова ініціатива покликана не тільки справедливо винагороджувати авторів, а й стимулювати військовослужбовців до подальших пошуків технічних рішень, здатних посилити обороноздатність країни.

"В умовах війни, технологічного змагання з ворогом ми маємо не лише швидко створювати інноваційні рішення для фронту, а й захищати їх. Саме тому Міністерство оборони розвиває систему захисту прав інтелектуальної власності", — заявив заступник міністра оборони України Валерій Чуркін.

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У межах реформи, в структурі Міноборони було створено спеціалізоване Управління з питань інтелектуальної власності, завданням якого стане побудова системи правового супроводу та захисту розробок, що створюються військовими та оборонними структурами.

Одночасно Міністерство ініціювало два законопроєкти, які вже ухвалені в першому читанні Верховною Радою України. Вони передбачають внесення змін до Цивільного кодексу в частині:

розподілу майнових прав на об'єкти, створені військовими;

регулювання порядку використання таких об'єктів в оборонній сфері.

Згідно із запропонованими змінами, перспективні розробки, створені за рахунок державного бюджету, належатимуть державі, а їхні автори матимуть право на грошову винагороду.

У Міністерстві підкреслюють, що це стане фундаментом для побудови цілісної системи управління інтелектуальною власністю в секторі оборони, де ідеї та технології отримують правовий захист і матеріальне визнання.

Нагадаємо, заступник міністра оборони Олександр Козенко заявив, що український ОПК має можливості для виробництва 10 мільйонів різних дронів на рік. За його словами, українці вивели галузь безпілотних систем на новий рівень і розвивають інноваційні рішення як у повітрі, так і на землі та у воді.