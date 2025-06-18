В Украине внедряют выплаты за инновационные изобретения в сфере обороны

Министерство обороны Украины инициировало создание полноценной системы материального стимулирования военнослужащих за внедрение собственных инновационных разработок в интересах фронта.

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Соответствующий проект постановления Кабинета Министров Украины уже разработан и определяет порядок и размеры денежного вознаграждения для военных, чьи изобретения внедряются в военную практику. Об этом 18 июня сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Как отмечает ведомство, новая инициатива призвана не только справедливо вознаграждать авторов, но и стимулировать военнослужащих к дальнейшим поискам технических решений, способных усилить обороноспособность страны.

«В условиях войны, технологического соревнования с врагом мы должны не только быстро создавать инновационные решения для фронта, но и защищать их. Именно поэтому Министерство обороны развивает систему защиты прав интеллектуальной собственности», – заявил заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин.

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В рамках реформы, в структуре Минобороны было создано специализированное Управление по вопросам интеллектуальной собственности, задачей которого станет построение системы правового сопровождения и защиты разработок, создаваемых военными и оборонными структурами.

Одновременно Министерство инициировало два законопроекта, которые уже приняты в первом чтении Верховной Радой Украины. Они предусматривают внесение изменений в Гражданский кодекс в части:

распределения имущественных прав на объекты, созданные военными;

регулирования порядка использования таких объектов в оборонной сфере.

Согласно предложенным изменениям, перспективные разработки, созданные за счет государственного бюджета, будут принадлежать государству, а их авторы будут иметь право на денежное вознаграждение.

В Министерстве подчеркивают, что это станет фундаментом для построения целостной системы управления интеллектуальной собственностью в секторе обороны, где идеи и технологии получают правовую защиту и материальное признание.

Напомним, заместитель министра обороны Александр Козенко заявил, что украинский ОПК имеет возможности для производства 10 миллионов различных дронов в год. По его словам, украинцы вывели отрасль беспилотных систем на новый уровень и развивают инновационные решения как в воздухе, так и на земле и в воде.