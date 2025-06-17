Снарядный голод и "Оружие победы": почему в Украине "буксует" производство 155-мм боеприпасов

На фоне мирового дефицита производственных мощностей для артиллерийских боеприпасов, страны вкладывают миллиарды в расширение их выпуска. Однако отечественные предприятия в Украине простаивают, не получая должной поддержки со стороны государственных закупщиков.

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Почему Украина испытывает дефицит снарядов несмотря на заявленный рост собственного производства? Как пишет в своем развернутом материале "Оборонка", основной причиной этого остается дисбаланс между темпами потребления боеприпасов и реальными возможностями внутренней оборонной промышленности.

Авторы публикации отмечают, что в конце 2024 года Кабинет Министров принял постановление "Оружие Победы", призванное обеспечить преференции украинским производителям вооружения и создать условия для долгосрочных контрактов на поставки приоритетных образцов. Однако, как выяснилось, механизм его реализации вызывает серьезные вопросы.

Одним из примеров стала компания "Украинская бронетехника", которая в октябре 2024 года получила лицензию от Czechoslovak Group на локализацию производства 155-мм артиллерийских снарядов М107, L15, ER-BT VMK/M и 120-мм танковых боеприпасов.

Планировалось, что доля украинского производства на первых этапах составит около 55%, включая наполнение взрывчаткой, а с дальнейшей локализацией взрывателей и капсул — до 70%.

Но несмотря на значительные инвестиции в производственное оборудование (стоимостью десятки миллионов евро) и ожидание поставок более года, украинские мощности остаются недозагруженными. Причина — низкий уровень закупок Министерством обороны именно тех боеприпасов, которые должны производиться в Украине, а также отсутствие локализации производства порохов.

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Таким образом вместо 100 тысяч снарядов в 2025 году и 300 тысяч в 2026-м ведомство заказало лишь "десятки" тысяч боеприпасов, и то — преимущественно за счет производств Czechoslovak Group за рубежом.

Как пояснил глава Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов, критическим фактором стала существующая система закупок не позволяет предоставлять преференции украинским производителям. Иными словами постановление Кабмина "Оружие победы" не дает четкую инструкцию органам закупки, каким именно образом отдать им предпочтение отечественным предприятиям.

"На уровне правил никак не урегулировано, чтобы мы предпочитали наши производители в закупках. Если наш производитель предлагает что-то по 1000 евро за единицу, а затем приходит какой-то импортер и предлагает то же самое за 950 евро за единицу – мы будем вынуждены контрактовать импорт, даже если локальный производитель принесет налоги в бюджет", – отметил Жумадилов.

В итоге украинские производители вооружения, несмотря на все вложения и потенциал, вынуждены бороться за возможность развития национальной оборонной промышленности, а страна упускает шанс значительно нарастить собственный боеприпасный потенциал в условиях, когда на мировой арене происходит острый дефицит артиллерийских ресурсов.

Напомним, Севреная Корея передала России примерно шесть миллионов артиллерийских снарядов, а также около 120 самоходных артиллерийских установок M1989 «Коксан» и 120 реактивных систем залпового огня M1991.