В Украине появится линия по выпуску 155-мм снарядов при участии чешской CSG, — Милитарный

Чешский оборонный холдинг Czechoslovak Group (CSG) находится на завершающем этапе создания производственной линии по выпуску артиллерийских боеприпасов в Украине.

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Об этом сообщает корреспондент "Милитарного" со ссылкой на брифинг в штаб-квартире компании.

Производство создается в рамках сотрудничества между CSG и украинским правительством. Согласно заявлению представителей компании, на новом предприятии будут выпускаться ключевые виды 155-мм боеприпасов из портфеля Czechoslovak Group.

На сегодняшний день известен полный список номенклатуры, которая войдет в производственный план новой линии:

155-мм снаряд M107 — осколочно-фугасный, стандарт НАТО;

155-мм снаряд L15 — повышенной мощности;

155-мм дальнобойные снаряды HE ER-BT/BB MKM/VMK — с улучшенными аэродинамическими характеристиками;

105-мм осколочно-фугасный снаряд M1 HE — для легкой буксируемой артиллерии;

120-мм танковый снаряд неназванного типа — вероятно, совместимый с танками стандарта НАТО.

Подчеркивается, что чешская сторона отвечает исключительно за подготовку линии, а остальные организационные и эксплуатационные вопросы находятся в ведении Украины.

Также отмечается, что предприятие будет размещено в регионе с пониженным риском ракетных ударов, что обеспечит его устойчивую работу.

На брифинге представители CSG отметили, что точная дата запуска пока не разглашается, однако линия уже находится на финальной стадии готовности.

Проект стал логическим продолжением сотрудничества CSG с украинскими оборонными компаниями. В частности, в октябре 2024 года было подписано соглашение о передаче лицензий на производство артиллерийских боеприпасов калибров НАТО. А в декабре 2024 стало известно, что компания "Украинская бронетехника" получит соответствующие лицензии на выпуск танковых и артиллерийских снарядов.

Напомним, Украина в ближайшие месяцы начнет полномасштабное производство чешских автоматов CZ BREN 2. Планируется, что украинский завод сможет выпускать десятки тысяч единиц BREN 2 ежегодно.