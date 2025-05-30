Украина готовится к полномасштабному производству CZ BREN 2: обзор оружия (фото)

Украина в ближайшие месяцы начнёт полномасштабное производство чешских автоматов CZ BREN 2. По словам представителя компании-разработчика Česká zbrojovka Радека Гауэрланда, процесс передачи технологий продвигается поэтапно: сначала наладили выпуск мелких компонентов, теперь речь идёт о переводе полного производственного цикла в Украину.

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"Это уже работает. Первым шагом является установка и производство мелких деталей. Следующий шаг – полное производство, то есть перевод полной технологии в Украину", – заявил Гауэрланд агентству ČTK.

Полный переход займет несколько месяцев, так как требует внедрения сложных технологий и адаптации производства. Планируется, что украинский завод сможет выпускать десятки тысяч единиц BREN 2 ежегодно. Оружие будет производиться под брендом Sich.

Проект передачи технологий стал одной из ключевых инициатив на первом Международном форуме оборонных индустрий (DFNC1), состоявшемся в Киеве. В сентябре 2023 года Министерство обороны Чехии назвало этот проект "флагманом" оборонного сотрудничества между Киевом и Прагой. Соглашение о лицензировании производства было подписано в феврале 2024 года, а уже в ноябре началась лицензионная сборка. По состоянию на март 2025 года выпуск достиг 400 автоматов в сутки.

CZ BREN 2: модульная система нового поколения

CZ BREN 2 — это оружие нового поколения, относящееся к категории Next Generation Service Rifle (NGSR). Автомат разработан с учетом опыта эксплуатации предыдущей модели CZ 805 BREN и пожеланий чешских военных. Среди основных отличий — сниженная масса, улучшенная эргономика, модульность и возможность быстрой замены стволов и калибра.

BREN 2 оснащен газоотводной автоматикой с коротким ходом поршня и поворотным затвором. Ствольная коробка выполнена из алюминиевого сплава, а ударно-спусковой механизм — из ударопрочного пластика. Оружие поддерживает три режима огня: автоматический, с отсечкой по два выстрела и одиночный. Используются магазины стандарта STANAG для 5.56×45 мм и специальные 30-зарядные магазины для 7.62×39 мм.

CZ Bren 2 под 5,56-мм Фото: Открытые источники

CZ Bren 2 под 7,62-мм

CZ Bren 2 под 7,62-мм с длиной ствола 357-мм

Система позволяет использовать стволы длиной:

207 мм (5.56×45 мм);

227 мм (7.62×39 мм);

280 мм и 357 мм (расширенные версии);

407 мм (BREN 2 BR под 7.62×51 мм);

457 мм (винтовка BREN 2 PPS для марксманов с эффективной дальностью стрельбы 600-800 метров).

Дополнительно возможно оснащение 40-мм подствольным гранатометом CZ 805 G1 и штык-ножом.

На вооружении BREN 2 стоит у армий Чехии, Украины, Франции, Индонезии, Египта, Мексики и других стран. В Украине автомат активно используется в спецподразделениях ГУР, в частности, у бойцов подразделения "Кракен" и Интернационального легиона. Впервые он был замечен в руках украинских военных в 2022 году во время боев за Северодонецк.

Напомним, кроме автоматов BREN 2 на украинском предприятии также планируется выпуск чешских пистолетов CZ P10 и пистолетов-пулеметов CZ Scorpion Evo 3.