Україна готується до повномасштабного виробництва CZ BREN 2: огляд зброї (фото)

Україна найближчими місяцями почне повномасштабне виробництво чеських автоматів CZ BREN 2. За словами представника компанії-розробника Česká zbrojovka Радека Гауерланда, процес передання технологій просувається поетапно: спочатку налагодили випуск дрібних компонентів, тепер ідеться про переведення повного виробничого циклу в Україну.

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"Це вже працює. Першим кроком є установка і виробництво дрібних деталей. Наступний крок — повне виробництво, тобто переведення повної технології в Україну", — заявив Гауерланд агентству ČTK.

Повний перехід триватиме кілька місяців, оскільки потребує впровадження складних технологій і адаптації виробництва. Планується, що український завод зможе випускати десятки тисяч одиниць BREN 2 щорічно. Зброю вироблятимуть під брендом Sich.

Проєкт передачі технологій став однією з ключових ініціатив на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC1), що відбувся в Києві. У вересні 2023 року Міністерство оборони Чехії назвало цей проєкт "флагманом" оборонного співробітництва між Києвом і Прагою. Угоду про ліцензування виробництва було підписано в лютому 2024 року, а вже в листопаді розпочалося ліцензійне складання. Станом на березень 2025 року випуск досяг 400 автоматів на добу.

CZ BREN 2: модульна система нового покоління

CZ BREN 2 — це зброя нового покоління, що належить до категорії Next Generation Service Rifle (NGSR). Автомат розроблено з урахуванням досвіду експлуатації попередньої моделі CZ 805 BREN і побажань чеських військових. Серед основних відмінностей — знижена маса, поліпшена ергономіка, модульність і можливість швидкої заміни стволів і калібру.

BREN 2 оснащений газовідвідною автоматикою з коротким ходом поршня і поворотним затвором. Ствольна коробка виконана з алюмінієвого сплаву, а ударно-спусковий механізм — з ударостійкого пластику. Зброя підтримує три режими вогню: автоматичний, з відсіченням по два постріли та одиночний. Використовуються магазини стандарту STANAG для 5.56×45 мм і спеціальні 30-зарядні магазини для 7.62×39 мм.

CZ Bren 2 під 5,56-мм Фото: Відкриті джерела

CZ Bren 2 під 7,62-мм

CZ Bren 2 під 7,62-мм з довжиною ствола 357-мм

Система дає змогу використовувати стволи довжиною:

207 мм (5.56×45 мм);

227 мм (7.62×39 мм);

280 мм і 357 мм (розширені версії);

407 мм (BREN 2 BR під 7.62×51 мм);

457 мм (гвинтівка BREN 2 PPS для марксманів з ефективною дальністю стрільби 600-800 метрів).

Додатково можливе оснащення 40-мм підствольним гранатометом CZ 805 G1 і багнет-ножем.

На озброєнні BREN 2 стоїть в армій Чехії, України, Франції, Індонезії, Єгипту, Мексики та інших країн. В Україні автомат активно використовується у спецпідрозділах ГУР, зокрема, у бійців підрозділу "Кракен" та Інтернаціонального легіону. Уперше він був помічений у руках українських військових 2022 року під час боїв за Сіверськодонецьк.

Нагадаємо, окрім автоматів BREN 2 на українському підприємстві також планується випуск чеських пістолетів CZ P10 і пістолетів-кулеметів CZ Scorpion Evo 3.