В Україні з'явиться лінія з випуску 155-мм снарядів за участю чеської CSG, — Мілітарний

Чеський оборонний холдинг Czechoslovak Group (CSG) перебуває на завершальному етапі створення виробничої лінії з випуску артилерійських боєприпасів в Україні.

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Про це повідомляє кореспондент "Мілітарного" з посиланням на брифінг у штаб-квартирі компанії.

Виробництво створюється в межах співпраці між CSG і українським урядом. Згідно із заявою представників компанії, на новому підприємстві випускатимуть ключові види 155-мм боєприпасів із портфеля Czechoslovak Group.

На сьогодні відомий повний список номенклатури, яка увійде до виробничого плану нової лінії:

155-мм снаряд M107 — осколково-фугасний, стандарт НАТО;

155-мм снаряд L15 — підвищеної потужності;

155-мм далекобійні снаряди HE ER-BT/BB MKM/VMK — з поліпшеними аеродинамічними характеристиками;

105-мм осколково-фугасний снаряд M1 HE — для легкої буксируваної артилерії;

120-мм танковий снаряд неназваного типу — ймовірно, сумісний із танками стандарту НАТО.

Підкреслюється, що чеська сторона відповідає виключно за підготовку лінії, а решта організаційних та експлуатаційних питань перебувають у віданні України.

Також наголошується, що підприємство буде розміщено в регіоні зі зниженим ризиком ракетних ударів, що забезпечить його стійку роботу.

На брифінгу представники CSG зазначили, що точної дати запуску поки що не розголошують, проте лінія вже перебуває на фінальній стадії готовності.

Проєкт став логічним продовженням співпраці CSG з українськими оборонними компаніями. Зокрема, у жовтні 2024 року було підписано угоду про передачу ліцензій на виробництво артилерійських боєприпасів калібрів НАТО. А в грудні 2024 року стало відомо, що компанія "Українська бронетехніка" отримає відповідні ліцензії на випуск танкових і артилерійських снарядів.

Нагадаємо, Україна найближчими місяцями почне повномасштабне виробництво чеських автоматів CZ BREN 2. Планується, що український завод зможе випускати десятки тисяч одиниць BREN 2 щорічно.