Украинские производители дронов отказываются от контрактов, потому что боятся проблем, — нардеп

По словам парламентария Александра Федиенко, предприниматели выбирают уплатить "огромные штрафы". Именно это, а не нехватка заказов или отсутствие мощностей, срывает поставки.

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Об этом народный депутат от "Слуги народа" и председатель подкомитета по вопросам безопасности в киберпространстве оборонного комитета Верховной Рады Александр Федиенко рассказал в эфире "Ранок.LIVE" 9 мая.

"На сегодня нет такого вопроса о том, что там предприятие что-то производит, а у него государство не закупает", — заверил он.

Нардеп пояснил, что по некоторым позициям дронов предприниматели наоборот отказываются от государственных контрактов.

"Почему отказываются? Потому что, к сожалению, по некоторым деталям они зависят от третьих стран — других стран, и они просто не могут их выполнить, эти контракты. Поэтому они платят иногда штрафы", — уточнил он.

Однако есть и другая причина — производители, дистрибьюторы и поставщики отказываются от контрактов, потому что за процессом "достаточно придирчиво" наблюдают украинские антикоррупционные органы. Такая ситуация, в частности, сложилась с дронами Mavic, о которых украинцы немало слышали.

"Была изначально заключена одна цена закупки. Пока они там ехали, конечно, цена, возможно, и выросла. Не по вине украинского поставщика, конечно, а по вине все же третьих стран", — рассказал Федиенко.

По его словам, национальный поставщик, осознавая, что к нему вскоре могут прийти антикоррупционные органы и его начнут "таскать по судам", принял решение об отказе.

"Они просто платят даже огромные штрафы, но отказываются от поставки контрактов", — отметил парламентарий.

Он пояснил, что проблемы с тем, что в Украине не хватает потребностей, заказов или производителей, нет. Проблема — в том, что предприниматели боятся возможных проблем.

"Производители реально переживают от того, что к ним завтра могут прийти соответствующие силовые органы и заблокировать их работу", — добавил Федиенко.

Напомним, в СМИ сообщили, что Силы обороны активно используют новый беспилотник FP-1 для ударов по территории РФ. Отмечалось, что именно такие дроны атаковали авиабазу "Мариновка" в августе 2024 года, уничтожив по меньшей мере один истребитель-бомбардировщик Су-34.

9 мая заместитель комбата 42 ОМБр Святослав Лесюк рассказал, что из-за дронов на оптоволокне на фронте образовалась новая "серая зона". Поэтому украинские пехотинцы вынуждены получать продукты и снаряды сбросами с неба.