Українські виробники дронів відмовляються від контрактів, бо бояться проблем, — нардеп

Зі слів парламентаря Олександра Федієнка, підприємці обирають сплатити «величезні штрафи». Саме це, а не брак замовлень або відсутність потужностей, зриває постачання.

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Про це народний депутат від "Слуги народу" і голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі оборонного комітету Верховної Ради Олександр Федієнко розповів в ефірі "Ранок.LIVE" 9 травня.

"На сьогодні немає такого питання про те, що там підприємство щось виробляє, а у нього держава не закуповує", — запевнив він.

Нардеп пояснив, що по деяких позиціях дронів підприємці навпаки відмовляються від державних контрактів.

"Чому відмовляються? Бо, на жаль, по деяких деталях вони залежать від третіх країн — інших країн, і вони просто не можуть їх виконати, ці контракти. Тому вони сплачують інколи штрафи", — уточнив він.

Однак є й інша причина — виробники, дистриб’ютори й постачальники відмовляються від контрактів, бо за процесом "достатньо прискіпливо" спостерігають українські антикорупційні органи. Така ситуація, зокрема, склалася з дронами Mavic, про які українці немало чули.

"Була спочатку укладена одна ціна закупівлі. Поки вони там їхали, звісно, ціна, можливо, і зросла. Не з провини українського постачальника, звісно, а з провини все ж третіх країн", — розповів Федієнко.

З його слів, національний постачальник, усвідомлюючи, що до нього незабаром можуть завітати антикорупційні органи і його почнуть "тягати по судах", ухвалив рішення про відмову.

"Вони просто сплачують навіть величезні штрафи, але відмовляються від постачання контрактів", — зазначив парламентар.

Він пояснив, що проблеми з тим, що в Україні не вистачає потреб, замовлень або виробників, немає. Проблема — у тому, що підприємці бояться можливих проблем.

"Виробники реально переймаються від того, що до них завтра можуть прийти відповідні силові органи й заблокувати їхню роботу", — додав Федієнко.

Нагадаємо, у ЗМІ повідомили, що Сили оборони активно використовують новий безпілотник FP-1 для ударів по території РФ. Зазначалось, що саме такі дрони атакували авіабазу "Маринівка" в серпні 2024 року, знищивши щонайменше один винищувач-бомбардувальник Су-34.

9 травня заступник комбата 42 ОМБр Святослав Лесюк розповів, що через дрони на оптоволокні на фронті утворилась нова "сіра зона". Через це українські піхотинці змушені отримувати харчі й снаряди скидами з неба.