Украина имеет возможности производить 10 миллионов дронов в год, — Минобороны

Заместитель министра Александр Козенко подчеркнул, что украинцы вывели отрасль на новый уровень. Отечественные разработки работают в небе, на земле и в воде.

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Об этом говорится в заявлении заместителя главы Министерства обороны Александра Козенко на форуме по безопасности в Сингапуре, которое опубликовала пресс-служба 2 июня.

"Украина вывела отрасль беспилотников на новый уровень и развивает инновационные решения как в воздухе, так и на земле и в воде. Сейчас украинский ОПК имеет возможности для производства 10 миллионов различных дронов в год", — сообщил он.

Чиновник отметил, что украинские операторы БПЛА набираются опыта ежедневно, поэтому Киев пишет доктринальные изменения использования дронов. Он проинформировал, что именно беспилотники наносят 80% всех поражений на фронте. При этом украинские дроны — значительно дешевле аналогов, а главное — они уже протестированы в бою.

Козенко пригласил международные оборонные компании к сотрудничеству с оборонно-промышленным комплексом. В частности, речь идет о финансировании производства, создании совместных предприятий и обмене опытом.

Стоит заметить, что по простым подсчетам 10 миллионов дронов в год — это примерно 27,4 тысячи дронов в день или 191,78 тысячи дронов в неделю.

Заявление было сделано на дискуссионной панели "Инновационные решения в сфере обороны для будущих вызовов", в которой также принимали участие:

командующий армией США в Индо-Тихоокеанском регионе адмирал Самуэль Папаро;

немецкий начальник обороны генерал-лейтенант Карстен Бройер;

начальник Генерального штаба Вооруженных сил Индии генерал Анил Чаухан;

начальник Объединенного штаба Вооруженных сил Бразилии адмирал Ренато Родригес.

Напомним, 1 июня дроны СБУ атаковали сразу четыре аэродрома на территории РФ. Глава ведомства Василий Малюк рассказал, каковы результаты спецоперации и как она была организована.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пообещал награды "неравнодушным гражданам", которые бросали в FPV-дроны камни. Россияне, однако, недовольны, ведь на видео попали не все "герои", поэтому наградят не всех.