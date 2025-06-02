Атака БПЛА по аэропортам РФ: власти наградят "неравнодушных граждан", которые сбивали дроны камнями

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что к награде представят "неравнодушных граждан", которые сбивали вылетающие из фуры дроны камнями во время операции СБУ "Паутина" 1 июня. Один из них оказался белорусом. Впрочем, в комментариях отметили, что таких "героев" было много, но на видео они не попали и их награждать не собираются.

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Об этом пишет "РБК".

Кобзев заявил, что сейчас ситуация в Усольском районе Иркутской области "контролируемая" и угрозы для населения нет.

Он отметил, что в социальных сетях были опубликованы кадры с "неравнодушными гражданами, которые пытались препятствовать работе беспилотников. В рамках оперативного штаба дадим оценку их действиям и примем решение о поощрении".

Кобзев не сообщил, какой был нанесен ущерб и в каком состоянии сейчас находится военный аэродром "Белая", который СБУ атаковала в рамках операции "Паутина". Но напомнил жителям вверенной ему области, что "доверять стоит только официальным источникам информации".

"Не поддавайтесь панике и воздержитесь от обсуждения произошедшего в интернете", — сообщил губернатор.

Отмечается, что первый замгубернатора Роман Колесов, который назначен ответственным за координацию работы с муниципальными образованиями Усольского района, уже провел выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области.

"На территории отделения по-прежнему действует ограничение доступа. Для всех видов транспорта закрыт небольшой участок федеральной дороги Р-255 "Сибирь" в Усольском районе. Действует выезд через село Мальта", — отметил губернатор.

Чиновник подчеркнул, что это была первая атака беспилотников на Сибирь с начала полномасштабной войны в Украине. Минобороны России сообщало, что под удар также попали аэродромы в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Дроны вылетают из грузовика

Позже стало известно, что одним из "неравнодушных граждан" оказался дальнобойщик из Беларуси Антон Мацкевич.

"Все помогали, чтобы они не взлетали никуда. Они находились в кузове, мы бросали камни, чтобы они не взлетали", — сообщил Антон Мацкевич.

При этом в комментариях под постом губернатора сообщили, что дроны сбивали не только "неравнодушные граждане", но и местные жители из ружей, но их к награде не представили.

Фото: Скриншот

Оказалось, что не все "неравнодушные граждане" получат награду от губернатора Фото: Скриншот

Напомним, атака дронов на военные аэродромы в РФ была тщательно спланированной операцией СБУ под названием "Паутина". Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ее готовили полгода.

А в ЦПД СНБО сообщили об уничтожении 13 военных самолетов во время операции СБУ "Паутина".

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уже пообещал наградить очевидцев, которые пытались сбить вылетающие дроны.