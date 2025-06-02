Атака БПЛА по аеропортах РФ: влада нагородить "небайдужих громадян", які збивали дрони камінням

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв заявив, що до нагороди представлять "небайдужих громадян", які збивали дрони, що вилітали з фури, камінням під час операції СБУ "Павутина" 1 червня. Один із них виявився білорусом. Утім, у коментарях зазначили, що таких "героїв" було багато, але на відео вони не потрапили і їх нагороджувати не збираються.

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Про це пише "РБК".

Кобзєв заявив, що зараз ситуація в Усольському районі Іркутської області "контрольована" і загрози для населення немає.

Він зазначив, що в соціальних мережах було опубліковано кадри з "небайдужими громадянами, які намагалися перешкоджати роботі безпілотників. У рамках оперативного штабу дамо оцінку їхнім діям і ухвалимо рішення про заохочення".

Кобзєв не повідомив, яких було завдано збитків і в якому стані зараз перебуває військовий аеродром "Біла", який СБУ атакувала в рамках операції "Павутина". Але нагадав жителям ввіреної йому області, що "довіряти варто тільки офіційним джерелам інформації".

"Не піддавайтеся паніці й утримайтеся від обговорення події в інтернеті", — повідомив губернатор.

Зазначається, що перший заступник губернатора Роман Колесов, якого призначено відповідальним за координацію роботи з муніципальними утвореннями Усольського району, уже провів виїзне засідання комісії з надзвичайних ситуацій і пожежної безпеки Іркутської області.

"На території відділення, як і раніше, діє обмеження доступу. Для всіх видів транспорту закрито невелику ділянку федеральної дороги Р-255 "Сибір" в Усольському районі. Діє виїзд через село Мальта", — зазначив губернатор.

Чиновник підкреслив, що це була перша атака безпілотників на Сибір з початку повномасштабної війни в Україні. Міноборони Росії повідомляло, що під удар також потрапили аеродроми в Мурманській, Іванівській, Рязанській та Амурській областях.

Дрони вилітають із вантажівки

Пізніше стало відомо, що одним із "небайдужих громадян" виявився далекобійник із Білорусі Антон Мацкевич.

"Усі допомагали, щоб вони не злітали нікуди. Вони перебували в кузові, ми кидали каміння, щоб вони не злітали", — повідомив Антон Мацкевич.

При цьому в коментарях під постом губернатора повідомили, що дрони збивали не тільки "небайдужі громадяни", а й місцеві жителі з рушниць, але їх до нагороди не представили.

Фото: Скриншот

Виявилося, що не всі "небайдужі громадяни" отримають нагороду від губернатора Фото: Скриншот

Нагадаємо, атака дронів на військові аеродроми в РФ була ретельно спланованою операцією СБУ під назвою "Павутина". Президент України Володимир Зеленський розповів, що її готували півроку.

А в ЦПД РНБО повідомили про знищення 13 військових літаків під час операції СБУ "Павутина".

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв уже пообіцяв нагородити очевидців, які намагалися збити дрони, що вилітали.