Атака БПЛА по аеропортах РФ: влада нагородить "небайдужих громадян", які збивали дрони камінням
Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв заявив, що до нагороди представлять "небайдужих громадян", які збивали дрони, що вилітали з фури, камінням під час операції СБУ "Павутина" 1 червня. Один із них виявився білорусом. Утім, у коментарях зазначили, що таких "героїв" було багато, але на відео вони не потрапили і їх нагороджувати не збираються.
Про це пише "РБК".
Кобзєв заявив, що зараз ситуація в Усольському районі Іркутської області "контрольована" і загрози для населення немає.
Він зазначив, що в соціальних мережах було опубліковано кадри з "небайдужими громадянами, які намагалися перешкоджати роботі безпілотників. У рамках оперативного штабу дамо оцінку їхнім діям і ухвалимо рішення про заохочення".
Кобзєв не повідомив, яких було завдано збитків і в якому стані зараз перебуває військовий аеродром "Біла", який СБУ атакувала в рамках операції "Павутина". Але нагадав жителям ввіреної йому області, що "довіряти варто тільки офіційним джерелам інформації".
"Не піддавайтеся паніці й утримайтеся від обговорення події в інтернеті", — повідомив губернатор.
Зазначається, що перший заступник губернатора Роман Колесов, якого призначено відповідальним за координацію роботи з муніципальними утвореннями Усольського району, уже провів виїзне засідання комісії з надзвичайних ситуацій і пожежної безпеки Іркутської області.
"На території відділення, як і раніше, діє обмеження доступу. Для всіх видів транспорту закрито невелику ділянку федеральної дороги Р-255 "Сибір" в Усольському районі. Діє виїзд через село Мальта", — зазначив губернатор.
Чиновник підкреслив, що це була перша атака безпілотників на Сибір з початку повномасштабної війни в Україні. Міноборони Росії повідомляло, що під удар також потрапили аеродроми в Мурманській, Іванівській, Рязанській та Амурській областях.
Пізніше стало відомо, що одним із "небайдужих громадян" виявився далекобійник із Білорусі Антон Мацкевич.
"Усі допомагали, щоб вони не злітали нікуди. Вони перебували в кузові, ми кидали каміння, щоб вони не злітали", — повідомив Антон Мацкевич.
При цьому в коментарях під постом губернатора повідомили, що дрони збивали не тільки "небайдужі громадяни", а й місцеві жителі з рушниць, але їх до нагороди не представили.
Нагадаємо, атака дронів на військові аеродроми в РФ була ретельно спланованою операцією СБУ під назвою "Павутина". Президент України Володимир Зеленський розповів, що її готували півроку.
А в ЦПД РНБО повідомили про знищення 13 військових літаків під час операції СБУ "Павутина".
Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв уже пообіцяв нагородити очевидців, які намагалися збити дрони, що вилітали.