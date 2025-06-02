Україна має спроможності виробляти 10 мільйонів дронів на рік, — Міноборони

Заступник міністра Олександр Козенко наголосив, що українці вивели галузь на новий рівень. Вітчизняні розробки працюють у небі, на землі й у воді.

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Про це йдеться у заяві заступника голови Міністерства оборони Олександра Козенка на безпековому форумі в Сінгапурі, яку опублікувала пресслужба 2 червня.

"Україна вивела галузь безпілотників на новий рівень і розвиває інноваційні рішення як у повітрі, так і на землі та у воді. Зараз український ОПК має спроможності для виробництва 10 мільйонів різних дронів на рік", — повідомив він.

Чиновник наголосив, що українські оператори БПЛА набираються досвіду щодня, тож Київ пише доктринальні зміни використання дронів. Він проінформував, що саме безпілотники завдають 80% усіх уражень на фронті. При цьому українські дрони — значно дешевші за аналоги, а головне — вони вже протестовані у бою.

Козенко запросив міжнародні оборонні компанії до співпраці з оборонно-промисловим комплексом. Зокрема, йдеться про фінансування виробництва, створення спільних підприємств та обмін досвідом.

Варто зауважити, що за простими підрахунками 10 мільйонів дронів на рік — це приблизно 27,4 тисячі дронів на день або 191,78 тисячі дронів на тиждень.

Заява була зроблена на дискусійній панелі "Інноваційні рішення у сфері оборони для майбутніх викликів", в якій також брали участь:

командувач армії США в Індо-Тихоокеанському регіоні адмірал Самуель Папаро;

німецький начальник оборони генерал-лейтенант Карстен Бройер;

начальник Генерального штабу Збройних сил Індії генерал Аніл Чаухан;

начальник Об'єднаного штабу Збройних сил Бразилії адмірал Ренато Родрігес.

Нагадаємо, 1 червня дрони СБУ атакували одразу чотири аеродроми на території РФ. Голова відомства Василь Малюк розповів, які результати спецоперації і як вона була організована.

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв пообіцяв нагороди "небайдужим громадянам", які кидали у FPV-дрони каміння. Росіяни, однак, незадоволені, адже на відео потрапили не усі "герої", тому нагородять не всіх.