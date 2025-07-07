"Вчера были наши, а сегодня чужие": в ВСУ отреагировали на данные DeepState о Лобковом и Степном

Аналитики DeepState сообщили о захвате села Лобковое и продвижении ВС РФ вблизи села Степное в Запорожской области. Однако в ОК "Юг" утверждают, что даже не фиксировали на этих участках вражеских штурмов.

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"Сейчас ситуация на юге Украины довольно непростая, но она контролируемая", — заявил в эфире "Новини.LIVE" представитель командования Владислав Волошин.

Комментируя данные DeepState, он заверил, что за прошедшую неделю в направлении Лобкового и Степного даже не было никаких штурмов ВС РФ.

"То есть штурмы были — они были в направлении Каменского, они были в направлении Малиновки на Гуляйпольском направлении. Еще у нас на юге довольно неспокойно на Приднепровском направлении, где противник пытается взять под контроль островную зону Днепра", — отметил Волошин.

Спикер добавил, что оккупанты постоянно обстреливают населенные позиции и прифронтовые населенные пункты, в том числе наносят авиационные удары. Кроме того, на юге — почти наибольшее зафиксированное количество применений FPV-дронов.

"Это есть. А относительно, скажем, наступательных действий или штурмовых действий в тех населенных пунктах, которые почему-то случайно уже стали, вчера были наши, а сегодня чужие, такого у нас не было и мы об этом не сообщали", — подчеркнул представитель ОК "Юг".

Напомним, о захвате Лобкового и продвижении ВС РФ вблизи Степного в Запорожской области аналитики сообщили ночью на 7 июля. Также в DeepState информировали об оккупации села Поддубное в Донецкой области. Генеральный штаб ВСУ или украинские власти эти данные не подтверждали.

Военный обозреватель Константин Машовец проинформировал, что группа вражеских войск, которая наступала в приграничье Сумской области, потеряла боеспособность. Силы обороны за несколько дней провели контратаки, резко усложнив положение россиян.