"Вчора були наші, а сьогодні чужі": у ЗСУ відреагували на дані DeepState про Лобкове і Степове

Аналітики DeepState повідомили про захоплення села Лобкове та просування ЗС РФ поблизу села Степове у Запорізькій області. Однак в ОК «Південь» стверджують, що навіть не фіксували на цих ділянках ворожих штурмів.

Related video

"Наразі ситуація на півдні України доволі непроста, але вона контрольована", — заявив у ефірі "Новини.LIVE" речник командування Владислав Волошин.

Коментуючи дані DeepState, він запевнив, що за минулий тиждень в напрямку Лобкового і Степового навіть не було жодних штурмів ЗС РФ.

"Тобто штурми були — вони були в напрямку Кам’янського, вони були в напрямку Малинівки на Гуляйпільському напрямку. Ще в нас на півдні доволі неспокійно на Придніпровському напрямку, де противник намагається взяти під контроль острівну зону Дніпра", — зауважив Волошин.

Речник додав, що окупанти постійно обстрілюють населені позиції та прифронтові населені пункти, зокрема завдають авіаційних ударів. Окрім того, на півдні — майже найбільша зафіксована кількість застосувань FPV-дронів.

"Це є. А щодо, скажімо, наступальних дій чи штурмових дій в тих населених пунктах, які чомусь випадково вже стали, вчора були наші, а сьогодні чужі, такого в нас не було і ми про це не повідомляли", — підкреслив представник ОК "Південь".

Нагадаємо, про захоплення Лобкового та просування ЗС РФ поблизу Степового на Запоріжжі аналітики повідомили вночі на 7 липня. Також у DeepState інформували про окупацію села Піддубне на Донеччині. Генеральний штаб ЗСУ або українська влада ці дані не підтверджували.

Військовий оглядач Костянтин Машовець проінформував, що група ворожих військ, яка наступала у прикордонні Сумщини, втратила боєздатність. Сили оборони за кілька днів провели контратаки, різко ускладнивши становище росіян.