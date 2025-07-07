Беруть в кліщі ворожі позиції: ЗСУ вклинилися в порядки ЗС РФ на Сумщині і мають просування

ЗСУ досить успішно просуваються і за напрямком Варачине – Новомиколаївка, зумівши знову зайти в останню та просунувшись з моменту початку своїх контратакуючих дій на цій ділянці загалом на понад 2 кілометри, розповідає оглядач.

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На Сумщині Курська група військ зі складу угруповання військ (ГВ) "Північ", яка раніше активно наступала в прикордонні Сумської області, втратила свою здатність наступати. Протягом кількох останніх днів Сили оборони провели контратаки, які різко ускладнили становище росіян у західній частині цього тактичного вклинення. Про це розповів військовий оглядач Костянтин Машовець.

За його інформацією, між Кондратівкою та Костянтинівкою ЗСУ вклинилися не менш як на 2,5 км у бойові порядки противника, обійшовши Кондратівку з півночі. Також на схід від Олексіївки, українські передові підрозділи просунулися не менш ніж на 3,2 — 3,4 км, також обходячи її з півночі.

"Крім того, ймовірно, ЗСУ досить успішно просуваються і за напрямком Варачине – Новомиколаївка, зумівши знову зайти в останню та просунувшись з моменту початку своїх контратакуючих дій на цій ділянці загалом на 2,2 км", — зазначив Костянтин Машовець.

Він зауважив, що ЗС РФ продовжують утримувати Кондратівку та Олексіївку, але опинилися у досить вразливій для себе ситуації, оскільки ЗСУ обійшли їх з флангів, і якщо так продовжиться, то росіяни опиняться в оточенні.

"ЗСУ зуміли цього досягти всього за 4-5 днів минулого тижня. Однак, не можна сказати, що передові підрозділи противника вже повністю втратили здатність атакувати. Це не так. Противник намагається, зокрема, блокувати всі ці вклинення ЗСУ, проводячи атаки на їхніх флангах. Крім того, низка штурмових підрозділів противника зі складу його Курської групи військ намагаються атакувати на ряді інших ділянок свого вклинення в прикордонній смузі Сумської області України", — зазначив експерт.

Зокрема, росіяни атакують в районі Кондратівки, як з півдня, з боку села, так і зі сходу, а також півночі, до Констянтинівки. Поки що, у них це не виходить і місцями їм вдалося "посунути" ЗСУ, щоправда лише на 50-100 метрів. Але попри переважаючі сили росіян ЗСУ змогли зайти в саму Кондратівку, принаймні, в її північну частину і закріпитися там.

Також ЗСУ зуміли розширити своє вклинення між Олексіївкою та Новомиколаївкою на 1-1,1 км.

Між тим росіяни і далі намагаються захопити Юнаківку, а також повністю зайняти північну частину лісового масиву в районі хутора Садки.

"З цією метою їм у бій були додатково введені окремі підрозділи (до батальйону) зі складу 810 ОМБрМП. Проте, очікуваного результату росіянам досягти не вдалося — вони зуміли лише просунутися на схід від Юнаківки на 250 метрів, і розширити на 150-200 метрів своє вклинення від держкордону, від Олешні, у бік хутора Садки.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 7 липня повідомлялося, що на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 24 боєзіткнення. Противник завдав 19 авіаційних ударів, загалом скинув 30 керованих авіаційних бомб та здійснив 344 артилерійські обстріли, зокрема 38 – із реактивних систем залпового вогню.

Карта боїв на Сумщині

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ЗС РФ ведуть бойові дії, використовуючи тактику малих штурмових груп на кордоні Сумської області. Але ця тактика не дозволяє ворогові досягти поставлених цілей.