Берут в клещи вражеские позиции: ВСУ вклинились в порядки ВС РФ на Сумщине и имеют продвижение

ВСУ достаточно успешно продвигаются и по направлению Варачино — Новониколаевка, сумев снова зайти в последнюю и продвинувшись с момента начала своих контратакующих действий на этом участке в целом более чем на 2 километра, рассказывает обозреватель.

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На Сумщине Курская группа войск из состава группировки войск (ГВ) "Север", которая ранее активно наступала в приграничье Сумской области, потеряла свою способность наступать. В течение нескольких последних дней Силы обороны провели контратаки, которые резко осложнили положение россиян в западной части этого тактического вклинения. Об этом рассказал военный обозреватель Константин Машовец.

По его информации, между Кондратовкой и Константиновкой ВСУ вклинились не менее чем на 2,5 км в боевые порядки противника, обойдя Кондратовку с севера. Также к востоку от Алексеевки, украинские передовые подразделения продвинулись не менее чем на 3,2 — 3,4 км, также обходя ее с севера.

"Кроме того, вероятно, ВСУ достаточно успешно продвигаются и по направлению Варачино — Новониколаевка, сумев снова зайти в последнюю и продвинувшись с момента начала своих контратакующих действий на этом участке всего на 2,2 км", — отметил Константин Машовец.

Он отметил, что ВС РФ продолжают удерживать Кондратовку и Алексеевку, но оказались в достаточно уязвимой для себя ситуации, поскольку ВСУ обошли их с флангов, и если так продолжится, то россияне окажутся в окружении.

"ВСУ сумели этого достичь всего за 4-5 дней на прошлой неделе. Однако, нельзя сказать, что передовые подразделения противника уже полностью потеряли способность атаковать. Это не так. Противник пытается, в свою очередь, блокировать все эти вклинения ВСУ, проводя атаки на их флангах. Кроме того, ряд штурмовых подразделений противника из состава его Курской группы войск пытаются атаковать на ряде других участков своего вклинения в приграничной полосе Сумской области Украины", — отметил эксперт.

В частности, россияне атакуют в районе Кондратовки, как с юга, со стороны села, так и с востока, а также севера, до Константиновки. Пока у них это не получается и местами им удалось "подвинуть" ВСУ, правда только на 50-100 метров. Но несмотря на превосходящие силы россиян ВСУ смогли зайти в саму Кондратовку, по крайней мере, в ее северную часть и закрепиться там.

Также ВСУ сумели расширить свое вклинение между Алексеевкой и Новониколаевкой на 1-1,1 км.

Между тем россияне и дальше пытаются захватить Юнаковку, а также полностью занять северную часть лесного массива в районе хутора Садки.

"С этой целью им в бой были дополнительно введены отдельные подразделения (до батальона) из состава 810 ОМБрМП. Однако, ожидаемого результата россиянам достичь не удалось — они сумели лишь продвинуться на восток от Юнаковки на 250 метров, и расширить на 150-200 метров свое вклинение от госграницы, от Олешни, в сторону хутора Садки.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 7 июля сообщалось, что на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 24 боестолкновения. Противник нанес 19 авиационных ударов, в целом сбросил 30 управляемых авиационных бомб и совершил 344 артиллерийских обстрела, в том числе 38 — из реактивных систем залпового огня.

Карта боев на Сумщине

Напомним, что ранее сообщалось, что ВС РФ ведут боевые действия, используя тактику малых штурмовых групп на границе Сумской области. Но эта тактика не позволяет врагу достичь поставленных целей.