На Сумщине Силы обороны взяли в клещи некоторые позиции россиян

ВС РФ ведут боевые действия, используя тактику малых штурмовых групп на границе Сумской области. Но эта тактика не позволяет врагу достичь поставленных целей.

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Положение ВС РФ стало ухудшаться. Силы обороны Украины продвигаются по флангам. Об этом в своем телеграм-канале рассказал военный обозреватель Константин Машовец.

"Положение российских войск на Сумском направлении стало ухудшаться, на отдельных участках передовые подразделения ВСУ продвинулись на тактическую глубину и обошли отдельные позиции противника с флангов", — проинформировал он.

В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что на Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны Украины отразили 23 атаки россиян. Противник нанес 10 авиационных ударов, в целом сбросил 28 управляемых авиационных бомб и совершил 312 артиллерийских обстрелов, в том числе 10 — из реактивных систем залпового огня.

Карта боев в Сумской области

В ГПСУ сообщили, что ВС РФ ведут ведет боевые действия, используя тактику малых штурмовых групп на границе Сумской области. Но эта тактика не позволяет врагу достичь поставленных целей — проникнуть глубоко в Украину и захватить приграничные территории.

По словам представителя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, такая тактика используется только на участке между Юнаковской и Хотинской общинами. Впрочем, она не дает ожидаемых результатов для оккупантов. Они не могут продвигаться дальше в украинскую территорию или захватить приграничные районы.

Напомним, что ранее сообщалось, что ВС РФ в Сумской области начали избегать любого скопления и ходят на штурмы по одному.