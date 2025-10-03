"Функционал, к которому стремились бойцы": как работает "Конструктор дронов" в маркетплейсе для ВСУ

В маркетплейсе оружия DOT-Chain Defence появился новый функционал "Конструктор дронов", который позволит военнослужащим самостоятельно кастомизировать дроны под конкретные боевые задачи.

Военные смогут выбирать частоты, высоту полета, тип камеры и другие параметры БПЛА, после чего производители будут присылать свои предложения по количеству и срокам изготовления. После подтверждения заказ сразу будет поступать в производство, пишет "Суспільне" со ссылкой на Агентство оборонных закупок (АОЗ).

По словам директора Департамента цифровизации АОЗ Алены Жужи, "Конструктор дронов" не заменяет стандартный каталог готовых изделий, однако позволяет адаптировать конфигурацию под миссии, для которых нужен нестандартный набор характеристик.

"DOT-Chain Defence мы развиваем так, чтобы в центре всегда был военный. В течение следующих шести месяцев 70% обеспечения БпЛА для войска будет происходить через систему. В то же время мы запускаем "Конструктор дронов" — функционал, к которому стремились бойцы", — сказал директор АОЗ Арсен Жумадилов.

Среди других анонсированных функций — сервисные обращения для онлайн-консультаций и рейтинговая система для оценок и отзывов об изделиях и опыте их использования.

В издании отметили, что с начала функционирования маркетплейса через него поставили почти 39 тысяч беспилотников. Сейчас сервис предлагает 184 модели дронов от 38 компаний.

Что известно о DOT-Chain Defence

Цифровая система DOT-Chain Defence была запущена в июле 2025 года. Тогда в Минобороны отметили, что каждая воинская часть сможет выбирать нужное оружие, а Агентство оборонных закупок будет обеспечивать финансирование и доставку без лишней бюрократии.

Для пилотного запуска выбрали 10 бригад-участниц ВСУ и выделили миллиард гривен на заказ FPV-дронов для фронта. Также сообщалось о планах добавить в маркетплейс больше видов БПЛА, средства РЭБ и роботизированные комплексы.

"Мы создаем новую модель поставки оружия для наших защитников — гибкую, прозрачную и быструю", — сказал тогдашний министр обороны Рустем Умеров.

Напомним, украинская компания Corvus Intelligence представила на IT Arena 2025 систему военной симуляции WARG, которая работает на основе искусственного интеллекта.