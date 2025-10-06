Поразит цель автоматически: в Украине показали новейший БПЛА-камикадзе "Жук" (видео)

Украинская компания "Атарна" разработала дрон-камикадзе самолетного типа "Жук", устойчивый к действию вражеских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Дрон "Жук" был продемонстрирован в рамках публичных испытаний Brave1, направленных на поиск БПЛА-камикадзе с дальностью поражения более 40 км. Об этом говорится в репортаже "Милитарного".

Испытания БПЛА "Жук"

Новый беспилотник запускается с катапульты и оснащен функцией автоматического донаведения на цель. Аппаратная составляющая БПЛА обновляется с учетом текущих средств РЭБ противника.

"Жук" несет боевую часть весом от 8 до 2 килограммов. Это могут быть осколочно-фугасные, кумулятивные и другие типы боеприпасов, в зависимости от боевой задачи и заказа.

БПЛА работает в паре с дроном-ретранслятором, что позволяет наносить удары на больших расстояниях. Сейчас известно о поражении цели на расстоянии 67 км. Упомянутый ретранслятор также является разработкой компании "Атарна".

Напомним, украинская компания OMNITECH и инженеры 3 ОШБр разработали БПЛА-ретранслятор "Паук Допхина", способный увеличить дальность поражения обычных FPV-дронов до более 60 километров.

Фокус также сообщал, что украинская компания Vyriy drone представила на выставке Defense Tech Valley 2025 дрон-матку "Вересень", которая переносит на себе FPV-дроны и разведывает для них цели.