Дроны невозможно будет перехватить: что придумали ученые, чтобы сделать БПЛА неуязвимыми

Если беспилотник перехватят хакеры, он может вести себя непредсказуемо – замедляться, менять направление или падать. Чем больше становится самих дронов, тем больше и средств воздействия на них. Но ученые придумали выход.

Related video

Исследователи из Международного университета Флориды (FIU) разработали новую систему, которая позволяет дронам обнаруживать кибератаки и восстанавливаться после них, находясь при этом в полете, пишет interestingengineering.com. Технология получила название SHIELD ("Щит"), и в отличие от стандартных методов защиты, которые в основном полагаются на датчики, она контролирует всю систему управления дрона.

SHIELD ищет признаки вредоносной активности не только в программном обеспечении, но и в базовом оборудовании. При обнаружении чего-то подозрительного система определяет тип атаки и запускает план реагирования, направленный на восстановление нормальной работы.

Как отмечает издание, традиционные системы защиты дронов основаны на навигационных датчиках, которые предотвращают столкновения и определяют траекторию полета. Но этими датчиками можно манипулировать – как раз на этом и основан метод подмены GPS-сигнала (хакеры передают ложные данные о местоположении, и дрон сбивается с курса). Есть и более сложные методы взлома, которые полностью обходят датчики и воздействуют на внутренние системы беспилотника с помощью вредоносного ПО.

SHIELD работает более эффективно, отслеживая физические компоненты дрона. Колебания уровня заряда батареи или перегрузка процессора могут быть признаком готовящейся атаки, и, отслеживая тревожные признаки в режиме реального времени, система может обнаружить атаку еще до того, как она нанесет ущерб.

Команда использовала модели машинного обучения, чтобы обучить SHIELD распознавать различные шаблоны атак. В ходе тестирования система обнаруживала кибератаки в среднем за 0,21 секунды и начинала восстановление через 0,36 секунды.

Сами исследователи сравнили свой подход с тем, как врачи диагностируют пациентов.

Ранее Фокус сообщал, что украинские БПЛА на оптоволокне начали взлетать с морских дронов. Это важно, потому что такая интеграция открывает новые возможности для БпЛА.

А Китай недавно показал "революционные" подводные дроны с ИИ. Они работают с уровнем шума ниже 90 децибел, что делает их незаметными для гидролокаторов.