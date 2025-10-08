Дрони неможливо буде перехопити: що придумали вчені, щоб зробити БПЛА невразливими

Якщо безпілотник перехоплять хакери, він може поводитися непередбачувано — сповільнюватися, змінювати напрямок або падати. Що більшими стають самі дрони, то більше й засобів впливу на них. Але вчені придумали вихід.

Дослідники з Міжнародного університету Флориди (FIU) розробили нову систему, яка дає змогу дронам виявляти кібератаки і відновлюватися після них, перебуваючи при цьому в польоті, пише interestingengineering.com. Технологія отримала назву SHIELD ("Щит"), і на відміну від стандартних методів захисту, які здебільшого покладаються на датчики, вона контролює всю систему управління дрона.

SHIELD шукає ознаки шкідливої активності не тільки в програмному забезпеченні, а й у базовому обладнанні. У разі виявлення чогось підозрілого система визначає тип атаки і запускає план реагування, спрямований на відновлення нормальної роботи.

Як зазначає видання, традиційні системи захисту дронів засновані на навігаційних датчиках, які запобігають зіткненням і визначають траєкторію польоту. Але цими датчиками можна маніпулювати — якраз на цьому і ґрунтується метод підміни GPS-сигналу (хакери передають неправдиві дані про місцезнаходження, і дрон збивається з курсу). Є й складніші методи злому, які повністю обходять датчики і впливають на внутрішні системи безпілотника за допомогою шкідливого ПЗ.

SHIELD працює ефективніше, відстежуючи фізичні компоненти дрона. Коливання рівня заряду батареї або перевантаження процесора можуть бути ознакою підготовки атаки, і, відстежуючи тривожні ознаки в режимі реального часу, система може виявити атаку ще до того, як вона завдасть шкоди.

Команда використовувала моделі машинного навчання, щоб навчити SHIELD розпізнавати різні шаблони атак. Під час тестування система виявляла кібератаки в середньому за 0,21 секунди і починала відновлення через 0,36 секунди.

Самі дослідники порівняли свій підхід із тим, як лікарі діагностують пацієнтів.

