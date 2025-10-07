Украинские БПЛА на оптоволокне начали взлетать с морских дронов: почему это важно (фото)

Силы обороны Украины начали применять оптоволоконные дроны, которые взлетают с морских беспилотников, для атак на портовые города Российской Федерации.

Related video

Морской дрон, который перевозит несколько БПЛА на оптоволокне в откидных отсеках вдоль корпуса, был замечен на российских кадрах, сделанных во время ударов по Туапсе и Новороссийску. Это первый известный случай запуска оптоволоконных беспилотников с моря, пишет Forbes.

FPV-дрон на борту украинского морского беспилотника Фото: Соцсети

Как отмечают в издании, и Россия, и Украина сейчас экспериментируют со способами расширения дальности полета своих дронов. Это касается как обычных FPV-дронов, так оптоволоконных моделей, известных своей устойчивостью к глушению.

"Потенциал этих дронов в значительной степени достиг своего пика. Но их интеграция с другими системами, такими как военно-морские носители дронов, наземные платформы или воздушные пусковые установки, открывает новые возможности", — сказала аналитик по вопросам обороны Елена Крыжановская.

По словам аналитика оружия Роя Гардинера, оптоволоконные FPV-дроны, взлетающие с морских беспилотных платформ, могут успешно поражать наземные или морские цели, обходя средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) врага. Он считает, что эта тактика может изменить динамику войны на Черном море.

"Морские оптоволоконные FPV особенно подходят для более удаленных целей, таких как Туапсе и Новороссийск", — добавил Гардинер.

Важно

Прорыв в технологии дронов: новый БПЛА DART легко садится на движущийся транспорт (видео)

Инженер Technology United Хайнер Филипп отметил, что борьба с оптоволоконными дронами все еще остается сложным делом. Среди известных пока методов — стрельба из дробовиков или перерезание оптоволоконного кабеля во время полета такими инструментами, как ножницы или ножи.

По словам авторов статьи, обнаружение дрона Magura у побережья Турции и оптоволоконного носителя беспилотников у побережья Краснодара показывает, что украинский флот беспилотников теперь работает почти по всему Черному морю.

"На данный момент украинские разработчики беспилотников находятся на передовой, когда речь идет о множестве различных типов беспилотников для различных миссий, и этот опыт не имеет себе равных даже в самых развитых экономиках и отраслях промышленности мира", — отметил старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Сэмюэл Бендетт.

Напомним, украинская компания Vyriy drone представила дрон-матку "Вересень", которая переносит на себе FPV-дроны и разведывает для них цели.

Фокус также сообщал, что в РФ модернизировали свои дешевые беспилотники "Молния", добавив возможность переноса FPV-дронов.