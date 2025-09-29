В Новороссийске нашли оптоволоконные FPV-дроны: чем били по портам РФ (фото)

Российские источники заявили о применении Украиной нового типа беспилотных систем при атаке на портовые города Туапсе и Новороссийск. В водах Краснодарского края обнаружили украинские дроны с камерой от первого лица (FPV), использующие оптоволоконные кабели для обхода радиоэлектронных помех.

Related video

На фотографии и видео с места событий, опубликованные российскими СМИ, обратили внимание обозреватели Business Insider. Сообщается, что на борту поврежденных безэкипажных катеров заметны ящики с крышками, внутри которых находились FPV-квадрокоптеры.

Некоторые дроны были оснащены катушками с тончайшими кабелями для передачи сигнала. При этом журналисты отмечают, что не смогли независимо подтвердить подлинность кадров, однако их конструкция соответствует известным украинским разработкам.

FPV-дрон на борту украинского безэкипажного катера Фото: Соцсети

Найденный в Краснодарском крае FPV-дрон Фото: Соцсети

Особенности применения дронов

В материале говорится, что использование кабельного управления позволяет беспилотникам сохранять связь с оператором даже в условиях активного радиоэлектронного подавления. В отличие от стандартных FPV-дронов, уязвимых к глушению, оптоволоконные модели способны работать в зонах, насыщенных средствами РЭБ. Однако у них есть недостатки — ограниченная дальность и увеличенный вес из-за кабеля.

Именно поэтому такие платформы часто запускаются с так называемых "материнских кораблей" — наземных или морских носителей, которые доставляют дроны ближе к целям. Подобные системы становятся особенно востребованными для ударов по объектам радиоэлектронной борьбы и высокозащищенным целям.

Также было отмечено, что Украина экспериментирует с морскими носителями, а также применяет дроны-камикадзе против кораблей Черноморского флота РФ. Россия, в свою очередь, недавно сообщила о тестах собственных морских дронов, управляемых по мощным кабелям.

Напомним, 25 сентября сотрудники ГУР провели операцию, в ходе которой были нанесены удары по российским нефтяным терминалам Новороссийска и Туапсе. Благодаря удачным атакам работа портов парализована, а порт Новороссийска прекратил отгружать нефть.

24 сентября украинские БПЛА ударили по офису Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. Местные власти при этом сообщили, что город подвергался "чудовищной атаке" — горели семь домов, 20 машин были повреждены.