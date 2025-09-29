У Новоросійську знайшли оптоволоконні FPV-дрони: чим били по портах РФ (фото)

Російські джерела заявили про застосування Україною нового типу безпілотних систем під час атаки на портові міста Туапсе і Новоросійськ. У водах Краснодарського краю виявили українські дрони з камерою від першої особи (FPV), що використовують оптоволоконні кабелі для обходу радіоелектронних перешкод.

Related video

На фотографії та відео з місця подій, опубліковані російськими ЗМІ, звернули увагу оглядачі Business Insider. Повідомляється, що на борту пошкоджених безекіпажних катерів помітні ящики з кришками, усередині яких знаходилися FPV-квадрокоптери.

Деякі дрони були оснащені котушками з найтоншими кабелями для передачі сигналу. Водночас журналісти зазначають, що не змогли незалежно підтвердити достовірність кадрів, однак їхня конструкція відповідає відомим українським розробкам.

FPV-дрон на борту українського безекіпажного катера Фото: Соцсети

Знайдений у Краснодарському краї FPV-дрон Фото: Соцсети

Особливості застосування дронів

У матеріалі йдеться, що використання кабельного управління дає змогу безпілотникам зберігати зв'язок з оператором навіть в умовах активного радіоелектронного придушення. На відміну від стандартних FPV-дронів, уразливих до глушіння, оптоволоконні моделі здатні працювати в зонах, насичених засобами РЕБ. Однак у них є недоліки — обмежена дальність і збільшена вага через кабель.

Саме тому такі платформи часто запускаються з так званих "материнських кораблів" — наземних або морських носіїв, які доставляють дрони ближче до цілей. Подібні системи стають особливо затребуваними для ударів по об'єктах радіоелектронної боротьби та високозахищених цілях.

Також було зазначено, що Україна експериментує з морськими носіями, а також застосовує дрони-камікадзе проти кораблів Чорноморського флоту РФ. Росія, своєю чергою, нещодавно повідомила про тести власних морських дронів, керованих потужними кабелями.

Нагадаємо, 25 вересня співробітники ГУР провели операцію, під час якої було завдано ударів по російських нафтових терміналах Новоросійська і Туапсе. Завдяки вдалим атакам роботу портів паралізовано, а порт Новоросійська припинив відвантажувати нафту.

24 вересня українські БПЛА вдарили по офісу Каспійського трубопровідного консорціуму в Новоросійську. Місцева влада при цьому повідомила, що місто зазнало "жахливої атаки" — горіли сім будинків, 20 машин було пошкоджено.