Українські БПЛА на оптоволокні почали злітати з морських дронів: чому це важливо (фото)

Сили оборони України почали застосовувати оптоволоконні дрони, які злітають з морських безпілотників, для атак на портові міста Російської Федерації.

Морський дрон, який перевозить кілька БПЛА на оптоволокні у відкидних відсіках вздовж корпусу, був помічений на російських кадрах, зроблених під час ударів по Туапсе та Новоросійську. Це перший відомий випадок запуску оптоволоконних безпілотників з моря, пише Forbes.

FPV-дрон на борту українського морського безпілотника Фото: Соцмережі

Як зазначають у виданні, і Росія, і Україна зараз експериментують зі способами розширення дальності польоту своїх дронів. Це стосується як звичайних FPV-дронів, так оптоволоконних моделей, відомих своєю стійкістю до глушіння.

"Потенціал цих дронів значною мірою досяг свого піку. Але їх інтеграція з іншими системами, такими як військово-морські носії дронів, наземні платформи або повітряні пускові установки, відкриває нові можливості", — сказала аналітикиня з питань оборони Олена Крижанівська.

За словами аналітика зброї Роя Гардінера, оптоволоконні FPV-дрони, що злітають з морських безпілотних платформ, можуть успішно уражати наземні або морські цілі, обходячи засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) ворога. Він вважає, що ця тактика може змінити динаміку війни на Чорному морі.

"Морські оптоволоконні FPV особливо підходять для більш віддалених цілей, таких як Туапсе та Новоросійськ", — додав Гардінер.

Інженер Technology United Хайнер Філіпп наголосив, що боротьба з оптоволоконними дронами все ще залишається складною справою. Серед відомих наразі методів — стрільба з дробовиків або перерізання оптоволоконного кабелю під час польоту такими інструментами, як ножиці чи ножі.

За словами авторів статті, виявлення дрона Magura біля узбережжя Туреччини та оптоволоконного носія безпілотників біля узбережжя Краснодара показує, що український флот безпілотників тепер працює майже по всьому Чорному морю.

"На даний момент українські розробники безпілотників перебувають на передовій, коли йдеться про безліч різних типів безпілотників для різних місій, і цей досвід не має собі рівних навіть у найрозвиненіших економіках та галузях промисловості світу", — зазначив старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки Семюел Бендетт.

Нагадаємо, українська компанія Vyriy drone представила дрон-матку "Вересень", що переносить на собі FPV-дрони та розвідує для них цілі.

Фокус також повідомляв, що у РФ модернізували свої дешеві безпілотники "Молния", додавши можливість перенесення FPV-дронів.