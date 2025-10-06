Китай показал "революционные" подводные дроны с ИИ: чем они особенно опасны

Китай представил на военном параде новейшие беспилотные подводные аппараты, способные незаметно разворачиваться для блокирования важных морских путей, автономно идентифицировать цели и осуществлять скоординированные атаки.

Китайский военный журнал описал новые подводные беспилотники как "революционные" и "интеллектуальные". Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Сообщается, что дроны работают с уровнем шума ниже 90 децибел, что делает их незаметными для гидролокаторов. Маневренность поворота с нулевым радиусом также позволяет им бесперебойно работать в сложных морских условиях.

По данным китайской армии, новые подводные аппараты можно интегрировать с подводными ракетами, интеллектуальными минами и даже беспилотными подводными аппаратами типа "мать-дочь" для создания многоуровневой ударной сети.

Важно

В статье военного журнала также отмечается, что эти устройства имеют "исключительную продолжительность работы" и будут совмещены с "технологией подводных зарядных станций". Кроме ударных миссий, они будут проводить разведку, координируясь с БПЛА и надводными дронами с помощью искусственного интеллекта.

Издание также приводит слова командира военно-морских сил Китая, который утверждает, что новые подводные беспилотники "усилят наступательные возможности минных блокад и повысят эффективность противоторпедной обороны, тем самым переосмысливая правила современной военно-морской войны".

Напомним, ранее китайские ученые представили сверхпрочный корпус из углеродного волокна для крупномасштабного производства подводных дронов.

Фокус также сообщал, что Китай начал разрабатывать модели биомиметических подводных аппаратов, предназначенных для военной разведки.