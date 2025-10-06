Китай показав "революційні" підводні дрони зі ШІ: чим вони особливо небезпечні

Китай представив на військовому параді новітні безпілотні підводні апарати, здатні непомітно розгортатися для блокування важливих морських шляхів, автономно ідентифікувати цілі та здійснювати скоординовані атаки.

Related video

Китайський військовий журнал описав нові підводні безпілотники як "революційні" та "інтелектуальні". Про це пише газета South China Morning Post (SCMP).

Повідомляється, що дрони працюють з рівнем шуму нижче 90 децибел, що робить їх непомітними для гідролокаторів. Маневреність повороту з нульовим радіусом також дозволяє їм безперебійно працювати в складних морських умовах.

За даними китайської армії, нові підводні апарати можна інтегрувати з підводними ракетами, інтелектуальними мінами та навіть безпілотними підводними апаратами типу "мати-дочка" для створення багаторівневої ударної мережі.

Важливо

В Україні показали новітній підводний дрон: як його будуть використовувати (фото)

У статті військового журналу також зазначається, що ці пристрої мають "виняткову тривалість роботи" і будуть поєднані з "технологією підводних зарядних станцій". Окрім ударних місій, вони будуть проводити розвідку, координуючись з БПЛА та надводними дронами за допомогою штучного інтелекту.

Видання також приводить слова командира військово-морських сил Китаю, який стверджує, що нові підводні безпілотники "посилять наступальні можливості мінних блокад і підвищать ефективність протиторпедної оборони, тим самим переосмислюючи правила сучасної військово-морської війни".

Нагадаємо, раніше китайські вчені представили надміцний корпус із вуглецевого волокна для великомасштабного виробництва підводних дронів.

Фокус також повідомляв, що Китай почав розробляти моделі біоміметичних підводних апаратів, призначених для військової розвідки.