Китай розробляє біоміметичні підводні апарати для військової розвідки

Китайський апарат, оснащений оптичними камерами, гідролокаторами та супутниковою навігаційною системою, повністю імітує рухи ската манта.

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Китай почав розробляти моделі біоміметичних підводних апаратів, які призначені для військової розвідки. Причому серія дрібніших апаратів уже розпочала практичне застосування в Південнокитайському морі. Про це 10 червня повідомили оглядачі Global Times.

Підводні апарати з м'яким корпусом, розроблені фахівцями Північно-Західного політехнічного університету Китаю, повністю імітують рухи ската манта, або рибу-диявола. Зазначається, що з 2006 року було створено шість варіантів цих апаратів вагою від 10 до 720 кілограмів.

Один із розробників Лу Ян заявив, що фахівці з команди спостерігали за рухом справжніх скатів і вивчали їхню анатомію, щоб апарати могли плавати швидше й ефективніше. У підсумку вдалося домогтися того, що їхні апарати рухаються так само природно, як справжні скати.

Конструкція апаратів і перспективи

Поточну версію підводного апарата оснащено оптичними камерами, гідролокаторами, системою визначення місця розташування і супутниковою навігаційною системою BeiDou. У майбутньому планується додати нові корисні навантаження.

Малі варіанти підводних апаратів будуть використовуватися для морської науки та освіти, морського тваринництва та моніторингу морського середовища, включно зі спостереженням за зростанням коралів. Більші апарати зможуть виконувати місії зі збору даних у великих океанських просторах.

У 2023 році прототип вагою 460 кг успішно пройшов випробування на глибині 1025 метрів у Південнокитайському морі. А до 2025 року біоміметичні апарати зможуть працювати в ройових формаціях.

Професор університету Цао Юн повідомив, що команда планує проводити глибоководні випробування 800-кілограмового варіанту.

"У майбутньому будуть розроблені прототипи тонного класу, які дадуть змогу нести важче корисне навантаження і плавати на більш далекі відстані. Це дасть змогу вести розвідку з більшою ефективністю і, зрештою, досягти можливостей збройної розвідки", — сказав Цао.

Насамкінець оглядачі зазначили, що подібні технології також розробляють і в США. За інформацією CNN, на початку цього року Агентство перспективних оборонних досліджень Пентагону (DARPA) провело випробування підводного апарата, розробленого компанією Northrop Grumman, під назвою "Manta Ray".

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Раніше повідомлялося, що прототип безпілотного підводного апарату Manta Ray від компанії Northrop Grumman, завершив повномасштабні випробування біля узбережжя Південної Каліфорнії.