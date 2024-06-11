Китай разрабатывает биомиметические подводные аппараты для военной разведки
Китайский аппарат, оснащенный оптическими камерами, гидролокаторами и спутниковой навигационной системой, полностью имитирует движения ската манта.
Китай начал разрабатывать модели биомиметических подводных аппаратов, которые предназначены для военной разведки. Причем серия более мелких аппаратов уже приступила к практическому применению в Южно-Китайском море. Об этом 10 июня сообщили обозреватели Global Times.
Подводные аппараты с мягким корпусом, разработанные специалистами Северо-Западного политехнического университета Китая полностью имитируют движения ската манта, или рыбу-дьявола. Отмечается, что с 2006 года было создано шесть вариантов этих аппаратов весом от 10 до 720 килограммов.
Один из разработчиков Лу Ян заявил, что специалисты из команды наблюдали за движением настоящих скатов и изучали их анатомию, чтобы аппараты могли плавать быстрее и эффективнее. В итоге получилось добиться того, что их аппараты движутся так же естественно, как настоящие скаты.
Конструкция аппаратов и перспективы
Текущая версия подводного аппарата оснащена оптическими камерами, гидролокаторами, системой определения местоположения и спутниковой навигационной системой BeiDou. В будущем планируется добавить новые полезные нагрузки.
Малые варианты подводных аппаратов будут использоваться для морской науки и образования, морского животноводства и мониторинга морской среды, включая наблюдение за ростом кораллов. Более крупные аппараты смогут выполнять миссии по сбору данных в обширных океанских пространствах.
В 2023 году прототип весом в 460 кг успешно прошел испытания на глубине 1025 метров в Южно-Китайском море. А к 2025 году биомиметические аппараты смогут работать в роевых формациях.
Профессор университета Цао Юн сообщил, что команда планирует проводить глубоководные испытания 800-килограммового варианта.
"В будущем будут разработаны прототипы тонного класса, которые позволят нести более тяжелую полезную нагрузку и плавать на более дальние расстояния. Это позволит вести разведку с большей эффективностью и, в конечном счете, достичь возможностей вооруженной разведки", — сказал Цао.
В заключение обозреватели отметили, что подобные технологии также разрабатываются и в США. По информации CNN, в начале этого года Агентство перспективных оборонных исследований Пентагона (DARPA) провело испытания подводного аппарата, разработанного компанией Northrop Grumman, под названием "Manta Ray".Важно
Ранее сообщалось, что прототип беспилотного подводного аппарата Manta Ray от компании Northrop Grumman, завершил полномасштабные испытания у побережья Южной Калифорнии.