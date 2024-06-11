Китай разрабатывает биомиметические подводные аппараты для военной разведки

Китайский аппарат, оснащенный оптическими камерами, гидролокаторами и спутниковой навигационной системой, полностью имитирует движения ската манта.

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Китай начал разрабатывать модели биомиметических подводных аппаратов, которые предназначены для военной разведки. Причем серия более мелких аппаратов уже приступила к практическому применению в Южно-Китайском море. Об этом 10 июня сообщили обозреватели Global Times.

Подводные аппараты с мягким корпусом, разработанные специалистами Северо-Западного политехнического университета Китая полностью имитируют движения ската манта, или рыбу-дьявола. Отмечается, что с 2006 года было создано шесть вариантов этих аппаратов весом от 10 до 720 килограммов.

Один из разработчиков Лу Ян заявил, что специалисты из команды наблюдали за движением настоящих скатов и изучали их анатомию, чтобы аппараты могли плавать быстрее и эффективнее. В итоге получилось добиться того, что их аппараты движутся так же естественно, как настоящие скаты.

Конструкция аппаратов и перспективы

Текущая версия подводного аппарата оснащена оптическими камерами, гидролокаторами, системой определения местоположения и спутниковой навигационной системой BeiDou. В будущем планируется добавить новые полезные нагрузки.

Малые варианты подводных аппаратов будут использоваться для морской науки и образования, морского животноводства и мониторинга морской среды, включая наблюдение за ростом кораллов. Более крупные аппараты смогут выполнять миссии по сбору данных в обширных океанских пространствах.

В 2023 году прототип весом в 460 кг успешно прошел испытания на глубине 1025 метров в Южно-Китайском море. А к 2025 году биомиметические аппараты смогут работать в роевых формациях.

Профессор университета Цао Юн сообщил, что команда планирует проводить глубоководные испытания 800-килограммового варианта.

"В будущем будут разработаны прототипы тонного класса, которые позволят нести более тяжелую полезную нагрузку и плавать на более дальние расстояния. Это позволит вести разведку с большей эффективностью и, в конечном счете, достичь возможностей вооруженной разведки", — сказал Цао.

В заключение обозреватели отметили, что подобные технологии также разрабатываются и в США. По информации CNN, в начале этого года Агентство перспективных оборонных исследований Пентагона (DARPA) провело испытания подводного аппарата, разработанного компанией Northrop Grumman, под названием "Manta Ray".

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Ранее сообщалось, что прототип беспилотного подводного аппарата Manta Ray от компании Northrop Grumman, завершил полномасштабные испытания у побережья Южной Калифорнии.