Дрони змогли зробити неймовірне у повітрі: як працює система FlyingToolbox

Вчені з Університету Вестлейк та Університету Лафборо розробили систему FlyingToolbox, яка дозволяє дронам працювати в безпосередній близькості та обмінюватися інструментами під час польоту.

Система FlyingToolbox поєднує у собі два типи дронів. Перший дрон несе набір інструментів, до яких може пристикуватися другий дрон-маніпулятор та міняти їх у повітрі, пояснюють в Університеті Лафборо.

Повідомляється, це перший випадок, коли багатороторні дрони виконали точне стикування та передачу інструментів у повітрі. За словами вчених, роботизована рука дрона-маніпулятора автономно захоплює інструменти на дроні з інструментальним ящиком з точністю до сантиметра.

"Вчені, що проводили дослідження, порівнюють це з тим, як хірургічні медсестри передають інструменти хірургу під час складних хірургічних процедур", — наголосили в університеті.

У статті, опублікованій у журналі Nature, пояснюється, що для підтримки стабільності FlyingToolbox використовує комбінацію прогнозування потоку повітря в режимі реального часу, механізмів магнітного стикування та вбудованого візуального відстеження.

Нейронна мережа оцінює силу та напрямок низхідного потоку, дозволяючи нижньому дрону автоматично коригувати своє положення. БПЛА використовують відстеження за QR-кодом для вирівнювання з точністю до сантиметра навіть у турбулентному повітрі.

Вчені вважають, що FlyingToolbox може значно розширити можливості повітряних роботів. Серед можливих застосувань технології — перевірка та ремонт вітрових турбін, веж та високих будівель. Наразі подібні роботи все ще виконують люди на небезпечній висоті.

"Цей прорив виводить повітряних роботів за межі дії як ізольованих платформ, вони стають справжніми членами команди, динамічно розподіляючи функції для вирішення реальних викликів. Ми вважаємо, що це може відкрити для себе трансформаційні застосування, від спільного збору фруктів та ремонту інфраструктури до швидкого реагування на надзвичайні ситуації", — заявив Цуньцзя Лю, професор робототехніки та автономних систем в Університеті Лафборо.

