Може літати та плавати: США та Україна спільно розробляють дрон-амфібію Halia (відео)

Американська компанія LeVanta Tech у співпраці з українськими партнерами створює інноваційний дрон Halia, здатний тривалий час перебувати на поверхні води, а за необхідності — переходити у політ на великій швидкості.

LeVanta Tech планує проводити спільні дослідження та розробки з українськими інженерами, щоб виготовити перші прототипи дрона Halia для випробувань безпосередньо в Україні. Про це сказав генеральний директор і засновник компанії Келлі Еклз порталу "Мілітарний".

Презентація дрона Halia

За словами Еклза, проєкт має як технологічну, так і символічну вагу для обох сторін. У разі успіху LeVanta Tech розглядає можливість розгортання виробництва в Україні.

"Ми бачимо значний потенціал саме тут. Якщо ти розробляєш дрони, то чому б не бути в Україні? Ви — найкращі у світі фахівці не лише в техніці, а й у тактиці їхнього застосування", — сказав гендиректор американської компанії.

Еклз також заявив, що після відкриття офісу в Естонії його компанія планує використовувати український досвід для прискорення своїх проєктів у Балтії, Європі та країнах НАТО.

Своєю чергою генеральний директор Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін повідомив про співпрацю з LeVanta Tech у своєму Telegram-каналі.

"Домовились про співпрацю в концепції "float-and-fly". А також плануємо разом напрацьовувати рішення для підвищення швидкості та стійкості наших виробів. Ми зацікавлені розвивати виробництво на території України", — написав Сметанін.

Укроборонпром уклав угоду з LeVanta Tech Фото: Мілітарний

Дрон Halia: що про нього відомо

Дрон Halia Фото: Скріншот

На сайті LeVanta Tech сказано, що компанія розробляє дрони з класу "море-повітря", здатні літати на високій швидкості з низькою помітністю. БПЛА можуть швидко проникати на ворожу територію з повітря та працювати як надводні дрони в океані, проводячи тривалу розвідку та ретрансляцію зв'язку.

"Аналогічно, платформа LeVanta Tech може патрулювати велику територію в режимі польоту, а потім приземлятися для дослідження контактів, що цікавлять. Режим вільного польоту дозволяє платформі мінімізувати споживання енергії, щоб забезпечити більш стійке покриття датчиків та ретрансляції зв'язку", — стверджують розробники.

Можливі цивільні місії Halia:

екологічні дослідження,

судова експертиза;

управління портами, експлуатація;

та обслуговування морських вітрових установок.

Військовий потенціал Halia:

протичовнова боротьба;

мінна боротьба, включаючи дрейфуючі міни;

захист критичної інфраструктури;

розвідка у морському середовищі.

Нагадаємо, китайський інженер-аматор надрукував на 3D-принтері повністю функціональний амфібійний дрон, здатний літати, пересуватись по землі, плавати та запускати невеликі ракети.