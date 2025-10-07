Несуть до 500 кг вантажу: в Україні показали новітні "авіаносці" для FPV-дронів (фото)

Український стартап Strug розробляє безпілотні човни, які несуть на собі ударні FPV-дрони, збільшуючи тим самим їхню дальність ураження.

Related video

Сьогодні понад 1000 км лінії фронту припадає на водні об'єкти, де запуск FPV-дронів досі був неможливий. Команда Strug має на меті розв'язати цю проблему, відкривши доступ українським БПЛА до недосяжних цілей на воді, розповів CEO компанії Євген порталу dev.ua.

За словами Євгена, все почалося з прямого запиту його друга, який воював на плацдармі в Кринках. Тоді розробники усвідомили, що розв’язання проблеми річкової логістики для дронів має великий потенціал. За 10 місяців команда розробила і виготовила сім бортів, деякі з яких вже передані Силам оборони для освоєння та отримання зворотного зв’язку.

Контейнер для БПЛА у човні Strug Фото: dev.ua

Наразі Strug являє собою невеликий автономний човен, здатний відплисти від берега, запустити FPV-дрон та ретранслювати для нього зв'язок. Це дає змогу уражати цілі на відстані понад 300 км від лінії фронту з витратами менш ніж 10 000 доларів за одну місію.

Для керування системою потрібно два оператори — один керує човном, а інший запускає БПЛА. Човен може легко використовуватися стандартним підрозділом БПЛА й не потребує спеціального обладнання. Наразі він має річкову й морську модифікації.

Важливо

Українські БПЛА на оптоволокні почали злітати з морських дронів: чому це важливо (фото)

"Ми досить гнучкі. Наша концепція — це дрономатка, тобто авіаносець. У нас є кілька моделей: від тих, що несуть вісім стандартних 10-дюймових FPV-дронів, до моделей, які можуть нести один великий бомбардувальник, як-от Nemesis чи Vampire, або чотири дрони-перехоплювачі на 16 дюймів. Якщо говорити про логістичні операції один човен-дрон може перевозити до 500 кг корисного вантажу", — зазначив CEO Strug.

Характеристики модифікації Strug Sea:

матеріал корпусу — пластик;

довжина — 4420 мм;

ширина — 1494 мм;

маса — 285 кг;

корисне навантаження — 500 кг;

двигун — 40 к.с;

тип двигуна — навісний;

об’єм паливного бака — 80–160 л;

витрати палива — 12 л/год;

максимальна швидкість — 45 км/год.

Характеристики модифікації Strug River:

матеріал корпусу — пластик;

довжина — 4420 мм;

ширина — 1155 мм;

маса — 260 кг;

корисне навантаження — 400 кг;

Двигун — 30 к.с;

тип двигуна — навісний;

об’єм паливного бака — 80 л;

витрати палива — 10 л/год;

максимальна швидкість — 40 км/год.

Нагадаємо, південнокорейська компанія Hanwha представила на виставці в Польщі морський безпілотник Combat, здатний запускати ракети типу ATACMS.